Tunisie: Démolition d'un mur menaçant ruine au collège Farhat Hached à Bizerte

Une équipe conjointe de plusieurs services régionaux est intervenue, hier mardi en fin d'après-midi, pour démolir une partie du mur latéral du collège Farhat Hached à Bizerte-Nord, dont l'état menaçait la sécurité des usagers.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, président du comité régional d'organisation des secours et du conseil régional de l'éducation, a supervisé l'opération. Il a affirmé que toutes les conditions nécessaires avaient été réunies pour garantir le bon déroulement des travaux, sans incident. L'équipe mobilisée comprenait les services du gouvernorat, de la délégation, de la municipalité, ainsi que les directions régionales de l'Équipement et de l'Éducation, en coordination avec les forces de sécurité et la protection civile.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort régional concerté visant à assurer la sécurité des élèves, du personnel éducatif et administratif, ainsi que des passants et riverains. Elle fait suite à l'achèvement des procédures techniques nécessaires.

La déléguée régionale de l'Éducation à Bizerte, Houda Chekir, a précisé que ses services, avec l'appui du ministère de tutelle et des autorités régionales, ont entamé ce jour les démarches de consultation technique pour la reconstruction et la réhabilitation du mur, en vue de sa finalisation avant la prochaine rentrée scolaire.

Elle a également souligné que la démolition de cette partie du mur n'impactera pas le déroulement normal des cours ni les examens.

Parallèlement, le comité régional d'organisation des secours a mis en place une équipe technique et administrative chargée de recenser l'ensemble des bâtiments susceptibles de représenter un danger pour leur environnement humain, urbain ou professionnel. Des mesures concrètes sont en cours pour renforcer la sécurité générale et garantir un cadre sain dans la région.

L'opération s'est déroulée en présence de la déléguée de Bizerte-Nord, de la secrétaire générale assurant la gestion de la municipalité, du député Fethi Mchergui, ainsi que de représentants des conseils régional et local, des services éducatifs concernés et des comités régional et local d'organisation des secours.