Tunisie: Le pays et l'Union européenne accélèrent le projet ELMED pour renforcer la coopération énergétique

Le mardi 29 avril 2025, au siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, la ministre Fatma Thabet Chiboub a rencontré des membres du Parlement européen et des députés italiens pour discuter du renforcement de la coopération énergétique entre la Tunisie et l'Union européenne, ainsi que de l'avancement du projet stratégique de raccordement électrique "ELMED" entre la Tunisie et l'Italie.

L'entretien a réuni la ministre en présence de Giorgio Gori, rapporteur permanent pour la Tunisie à la Commission des affaires étrangères, Ruggero Razza, président de la délégation des relations avec le Maghreb et l'Union du Maghreb arabe au Parlement européen, ainsi que le chargé d'affaires adjoint de l'Union européenne en Tunisie. L'événement a également vu la participation de Wael Chouchane, secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, de Faïçal Tarifa, PDG de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), et de plusieurs responsables du ministère et de l'entreprise.

Cette réunion a permis de mettre en lumière la solidité des relations de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne, tout en insistant sur l'importance stratégique du projet de raccordement électrique "ELMED". Ce projet est perçu comme une étape majeure pour renforcer la sécurité énergétique de la Tunisie et garantir son intégration au réseau électrique européen, facilitant ainsi l'accès aux marchés européens de l'énergie et la diversification des sources d'approvisionnement.

Dans son intervention, la ministre Fatma Thabet Chiboub a souligné que ce projet représente un catalyseur pour la transition énergétique du pays. Il permettra de diversifier les sources d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en créant de nouvelles opportunités d'investissement et de projets.

Les membres du Parlement européen ont exprimé leur soutien à ce projet et ont appelé à intensifier la coopération afin de garantir sa mise en oeuvre efficace et de favoriser un développement durable pour les deux parties. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle des parlementaires européens en Tunisie, du 28 au 30 avril, pour explorer de nouvelles voies de collaboration entre les deux régions.