Congo-Kinshasa: Ituri - Les autorités et la société civile saluent l'engagement des Casques bleus face aux défis sécuritaires

communiqué de presse

Les contingents indonésien et bangladais de la MONUSCO, déployés en Ituri, ont été décorés lors de cérémonies de remise de médailles des Nations Unies organisées les 23 et 24 avril 2025 à la base de Ndoromo, à Bunia. Présidées par le commandant de la Force de la MONUSCO, ces cérémonies se sont déroulées en présence de plusieurs autorités locales qui ont salué l'engagement constant des Casques bleus en faveur de la protection des civils et de la stabilisation de la province.

Le 23 avril, 848 soldats indonésiens, dont 39 femmes, déployés dans des zones sensibles du territoire d'Irumu - notamment à Tchabi, Komanda, Bogoro et dans la ville de Bunia - ont reçu la médaille des Nations Unies en reconnaissance de douze mois de service dans un environnement particulièrement exigeant. Par leurs patrouilles régulières, leurs actions de proximité et leur appui médical, ils ont contribué au renforcement de la sécurité en coordination étroite avec les autorités locales et les FARDC.

Présent à la cérémonie, le vice-gouverneur de l'Ituri, Raus Chalwe, a salué cet engagement : « Grâce à leur présence aux côtés des forces nationales, ces contingents ont contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs localités. Ils sont devenus des partenaires fiables pour les communautés ».

Le 24 avril, les soldats bangladais ont à leur tour été honorés. Déployés dans les territoires de Djugu - notamment à Ro, Bayo et Djangi -, ils sont engagés dans la protection des populations déplacées et dans des opérations de sécurisation menées conjointement avec les FARDC. Le contingent compte 874 membres, dont 40 femmes, répartis sur plusieurs bases stratégiques.

Le commandant de la 32e région militaire des FARDC, le général Urbain Tambuka, a salué l'impact de cette coopération : « Avec les Casques bleus de la MONUSCO, nous avons mené plusieurs opérations conjointes à Djugu, Irumu et Mahagi, avec des résultats notables. Leur soutien nous a également permis de recycler plusieurs bataillons avant leur redéploiement. Ces unités, désormais mieux formées au combat en milieu urbain et forestier, obtiennent de bons résultats sur le terrain ».

Le colonel Mukim, commandant du contingent bangladais, a quant à lui exprimé la fierté de son unité : « Cette reconnaissance honore notre engagement, notre discipline et notre solidarité avec le peuple congolais. Nous continuerons de soutenir les efforts en faveur de la paix ».

La société civile a également salué l'action de la MONUSCO. Le président du Parlement des jeunes de l'Ituri, M. Gloire Abasi, a remercié les Casques bleus bangladais pour les formations pratiques dispensées à la jeunesse de Bunia : « Grâce à ces programmes, des jeunes ont acquis des compétences en plomberie, menuiserie ou électricité. Certains ont déjà été embauchés par des entreprises locales. Ce sont des perspectives concrètes dans un contexte encore fragile ».

En clôture des cérémonies, le commandant de la Force de la MONUSCO, le général Ulisses de Mesquita Gomes, a rappelé que ces médailles symbolisent la continuité de l'engagement de la Mission à oeuvrer aux côtés des autorités congolaises et des communautés locales pour une amélioration durable de la situation sécuritaire en Ituri.