Ile Maurice: Le National Crisis Committee en faveur du retour de tous les employés chez eux

Communiqué de presse - Bureau du Premier ministre

Le National Crisis Committee, présidé par le Secrétaire au Cabinet, s'est réuni en urgence ce matin pour prendre connaissance de la situation météorologique qui prévaut actuellement à Maurice.

D'après les services météorologiques, plus de 100 millimètres de pluie ont déjà été enregistrés dans certains endroits et la situation risque de se détériorer.

L'avertissement de pluies torrentielles est maintenu. Une sévère détérioration de la situation est attendue entre 14h et 16h, cet après-midi. Si les conditions météorologiques l'exigent, l'avertissement de pluies torrentielles pourrait être étendu.

Vu les circonstances, la décision de demander aux employés du secteur public de retourner/rester chez eux, est maintenue. En ce qu'il s'agit du secteur privé, y compris le secteur bancaire, le National Crisis Committee a décidé que tous les employés soient autorisés à regagner leur domicile dans les plus brefs délais.

Le National Crisis Committee suit la situation de près et avisera le public des nouvelles dispositions à prendre, s'il y a lieu.

Les différentes unités de la Force policière et le Fire Services, de même que les services ambulanciers se tiennent prêts, surtout dans les endroits susceptibles d'être les plus affectés par les inondations. La police assurera aussi le flot de la circulation. Tous les services essentiels et les services d'urgence continuent à fonctionner normalement.

Le transport public continuera de fonctionner trois heures après l'émission de ce communiqué de presse.

Bureau du Premier ministre 30 avril 2025