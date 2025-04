Algérie: Canada - Perspectives prometteuses pour le renforcement du partenariat économique dans l'énergie et les mines

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, l'ambassadrice du Canada en Algérie, Mme Robin Lynn Wettlaufer, indique un communiqué du ministère.

La rencontre tenue au siège du ministère, en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ et de cadres du ministère, a permis d'échanger les vues sur les moyens de développer la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, en sus d'explorer les nouvelles opportunités d'investissement pour élargir les partenariats entre les entreprises économiques algériennes et canadiennes, a précisé la même source.

Dans le domaine des énergies renouvelables, les deux parties ont évoqué la possibilité de développer des projets conjoints dans les domaines de l'énergie éolienne, du stockage d'énergie, des solutions techniques innovantes, de l'hydrogène vert, de la formation, du transfert de technologies et du développement des compétences humaines.

M Arkab a passé en revue les réformes menées par l'Algérie, notamment à travers les nouvelles lois sur l'investissement, les hydrocarbures et les mines, soulignant que ces cadres législatifs représentent "une base pour attirer les investissements et faciliter l'accès des opérateurs étrangers au marché national", selon la même source.

Dans ce contexte, le ministre d'Etat a appelé les sociétés canadiennes à saisir les opportunités d'investissement disponibles en Algérie, notamment dans les domaines d'exploration, de production et de transformation des hydrocarbures, de l'industrie énergétique, de dessalement de l'eau de mer et de la fabrication locale des équipements y afférents.

M Arkab a fait part de la volonté de l'Algérie de bénéficier de l'expertise canadienne dans le domaine de l'industrie minière, notamment les études géologiques, la cartographie, l'exploitation et la transformation des ressources minérales, sans oublier les minéraux stratégiques et critiques, au regard de la place qu'occupe le Canada dans ce secteur au niveau mondial.

De son côté, l'ambassadrice canadienne s'est félicitée du niveau des relations entre les deux pays, tout en exprimant l'intérêt des sociétés canadiennes à renforcer leur présence sur le marché algérien, notamment dans les secteurs prioritaires. Elle a mis en avant l'importance de la participation algérienne aux forums économiques et d'investissement prévus au Canada au cours de cette année, pour découvrir les opportunités d'échange d'expertises et renforcer la coopération entre les acteurs dans les secteurs de l'énergie et des mines.

Au terme de la réunion, les deux parties ont souligné "les perspectives prometteuses" existantes pour renforcer le partenariat économique entre l'Algérie et le Canada et sont convenus de poursuivre la coordination et l'action commune à l'effet de concrétiser les projets aux mieux des intérêts des deux pays.