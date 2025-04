Madagascar: Recherche - La pauvreté au centre des débats

Madagascar figure parmi les pays les plus touchés par la pauvreté dans le monde. Selon les prévisions de la Banque mondiale, 79,7 % de la population malgache devrait vivre en dessous du seuil de pauvreté cette année.

« Face à cette urgence, le programme DEEP entend favoriser la collaboration entre les différents acteurs du développement et faciliter la production de connaissances essentielles pour l'élaboration de stratégies efficaces », explique Amanda Lenhardt, assistant professor à King's College London, à l'occasion de l'événement inaugural du Deep Challenge Fund, hier à l'Espace Yandy By-Pass Alasora.

Il s'agit d'un programme ambitieux visant à soutenir la recherche nationale sur l'extrême pauvreté. Cette initiative est portée par le consortium DEEP (Données et Éléments de preuve pour Mettre fin à l'Extrême Pauvreté), en partenariat avec Arake, la Banque mondiale, et avec le soutien financier du gouvernement britannique via le Foreign, Commonwealth & Development Office.

Le programme offrira des subventions compétitives aux chercheurs et institutions malgaches afin de promouvoir des projets innovants, fondés sur des données probantes, capables de faire reculer la pauvreté et la vulnérabilité dans le pays. L'objectif est double : renforcer les capacités de recherche locales et orienter les politiques publiques à partir de résultats concrets.

Parmi les propositions pour lutter contre la pauvreté, il a été suggéré de mettre en place un véritable système de protection sociale, à renforcer, incluant l'assurance maladie, l'assurance chômage et la retraite. Selon le professeur Holimalala Randriamanampisoa, il est également essentiel de renouveler ce cadre de protection sociale en y intégrant le secteur informel.