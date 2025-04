Madagascar: Pathway Fair 2025 - Une passerelle vers les universités internationales

« Organisé par l'agence ENGAGE, le Pathway Fair 2025 s'est tenu à Toamasina le 16 avril, puis à Antananarivo le 19 avril, réunissant des acteurs clés de l'éducation internationale. »

Cet événement dynamique et enrichissant a permis à des centaines de jeunes de découvrir de multiples opportunités pour leurs projets d'études à l'étranger. Grâce à la participation de partenaires prestigieux tels que Kits4Kids International, Whitefield Business School, TIA Voyages et Riano Agency, le salon a mis en avant un accompagnement personnalisé, de l'orientation jusqu'à la préparation au départ, ainsi qu'un suivi post-admission. Des destinations prisées comme la Suisse avec ses universités de renommée mondiale et Singapour, véritable hub de l'innovation en Asie ont été mises en lumière. Des projets qui ont séduit les étudiants par la qualité de vie, la sécurité, et l'excellence académique. D'autres destinations telles que Dubaï, Chypre, la Malaisie, la Thaïlande, l'île Maurice, ainsi que des formations en ligne en ingénierie, management, hôtellerie, sciences et technologies ont également été présentées.

Le salon a offert aux participants des conférences, des séances d'orientation, des conseils pratiques, ainsi que des informations sur les bourses, les procédures d'admission et de visa. Avec l'expertise d' « engage » et de ses partenaires internationaux, les jeunes sont invités à confier leur projet d'études à des professionnels passionnés, capables de les guider étape par étape vers une admission réussie dans les meilleures universités mondiales.

« Notre objectif est clair : offrir aux jeunes Malgaches les clés pour accéder à une éducation de qualité reconnue à l'échelle internationale, avec un accompagnement personnalisé axé sur l'humain », a déclaré un responsable de l'agence ENGAGE. Avec des centaines de visiteurs, le Pathway Fair 2025 confirme son rôle de référence pour tous ceux qui rêvent d'étudier au-delà des frontières, renforçant les liens avec des institutions suisses, singapouriennes, thaïlandaises et mauriciennes, et faisant de Madagascar un vivier prometteur de talents.

Le salon a également mis en avant l'approche pratique de l'éducation avec la participation active de Kits4Kids International, sponsor officiel de l'événement et premier centre certifié pour le BTEC à Madagascar. À travers des projets réels liés à l'organisation du Pathway Fair, les élèves du BTEC Level 3 International in Business and Hospitality ont démontré leur savoir-faire dans les unités "Managing an Event", "Research and Plan a Marketing Campaign" et "Customer Service Provision in Hospitality". Leur implication a illustré la pertinence, le professionnalisme et l'aspect "hands-on" du programme, conçu pour préparer efficacement les jeunes au monde professionnel. Parents, étudiants, n'attendez plus, construisez votre avenir dès aujourd'hui en confiant votre projet d'études internationales à Engage.