Madagascar: Projet Miavotse - Soutien à 4000 personnes dans l'Androy

Plus de 4000 personnes, enfants et adultes, seront les bénéficiaires du nouveau projet « Miavotse », mis en oeuvre dans la région Androy pour les 18 prochains mois, de mai 2025 à octobre 2026.

Ce nouveau projet Miavotse, financé par le ministère des Affaires étrangères d'Islande, vise un double objectif d'amélioration du bien-être des enfants et de réduction de la pauvreté des enfants dans les zones exposées à la sécheresse dans le Sud de Madagascar. Faut-il rappeler que, selon la classification IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire), la période projetée de janvier à avril 2025 -- correspondant au pic de la période de soudure -- montre une aggravation de la situation par rapport à celle de septembre à décembre 2024, avec 1,94 million de personnes, soit 18 % de la population, en situation d'insécurité alimentaire aiguë élevée. Ce, en raison des faibles précipitations et des phénomènes climatiques tels les cyclones et les inondations dans certaines régions. Selon l'analyse IPC, la proportion de ménages en phase 3 (crise) dans la région Androy, a augmenté, notamment à Ambovombe (40%) aggravée par l'épuisement des stocks alimentaires des ménages.

Trois grands axes

C'est ainsi que le projet Miavotse intervient dans cette zone du pays à travers trois grands axes : d'une part, le renforcement de la résilience des familles à travers l'amélioration des pratiques agricoles et d'élevage face au changement climatique et une aide financière ou en nature aux familles vulnérables, et d'autre part, le renforcement des capacités des parents à fournir une alimentation adéquate à leurs nourrissons et jeunes enfants, incluant le soutien à la surveillance nutritionnelle, et enfin l'amélioration du bien-être des enfants avec la création ou la redynamisation des systèmes communautaires et régionaux de protection de l'enfance et des séances de sensibilisation des parents.

Efforts communs

Tatiana Dasy, représentante pays de l'ONG internationale Save the Children explique : « L'urgence climatique et les questions d'inégalité sont profondément liées, et ne peuvent être traitées séparément les unes des autres... Les efforts doivent être mis en commun pour faire face à cette crise multidimensionnelle et avoir des impacts durables dans la vie des enfants et des familles ». Pour rappel, l'ONG Save the Children, présente à Madagascar depuis 2016, oeuvre notamment dans le domaine de l'éducation, la protection et la nutrition. En 2024, 15 932 enfants malgaches ont pu bénéficier des programmes de cette organisation.