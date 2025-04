Madagascar: Sécurité sociale - La sensibilisation des travailleurs non-salariés se poursuit

Le processus d'extension du système de prévoyance sociale pour les travailleurs non-salariés est en marche. Après Atsinanana et Vakinankaratra, un atelier a été organisé à cet effet dans la région SAVA par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique leur permettant de bénéficier de la retraite et de l'assurance maladie.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP) poursuit les sensibilisations sur l'extension de la couverture sociale aux travailleurs indépendants. C'est lors d'un atelier organisé les 28 et 29 avril à Sambava que la ministre Hanitra Razakaboana a annoncé cette initiative visant à leur faire bénéficier de prestations telles que la retraite et l'assurance maladie. Elle a souligné l'importance de cette mesure, affirmant que « la protection sociale est un droit pour tous les travailleurs, qu'ils soient salariés ou non ». Elle a également insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités locales, les organisations professionnelles et les travailleurs pour assurer le succès de cette réforme.

Extension

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large du code de la protection sociale, visant à inclure les travailleurs du secteur informel, qui représentent une part significative de l'économie malgache. Des mesures spécifiques sont également prévues pour faciliter leur adhésion à ces dispositifs, notamment en adaptant les cotisations à leurs revenus.Elle a été adoptée en Conseil de Gouvernement le 12 décembre 2023.

La réalisation de cette Feuille de Route Nationale est prévue pour une durée de deux ans (2024-2025). Elle a pour cibles les travailleurs non-salariés des régions Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Atsimo Andrefana,Androy, Atsinanana, Analanjirofo et SAVA. L'extension de la sécurité sociale des travailleurs non-salariés va comprendre une couverture santé par le biais des mutuelles de santé et les services médicaux interentreprises ainsi qu'une couverture en prévoyance sociale assurée par la CNaPS.