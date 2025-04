Ile Maurice: Avertissement de fortes pluies - Ecoles et crèches fermées, vigilance renforcée

La station météorologique de Vacoas a émis un avertissement de fortes pluies ce mercredi 30 avril à 4 h 15. Ce bulletin est valable jusqu'à 16 heures. Selon les services météorologiques, des nuages actifs associés aux résidus d'un système frontal influencent actuellement le temps sur l'île.

Des averses modérées à fortes, accompagnées d'orages, sont prévues principalement sur le plateau central, ainsi que dans les régions sud et est. Des accumulations d'eau sont probables dans les zones inondables, et la visibilité pourrait être fortement réduite en raison du brouillard et des averses localisées.

En raison de ces conditions météorologiques, plusieurs ministères ont annoncé des mesures de précaution. Le ministère de l'Éducation et des ressources humaines a informé le public que tous les établissements scolaires - publics et privés - du pré-primaire au secondaire, y compris les écoles à besoins éducatifs spéciaux (SEN) et les centres du MITD, resteront fermés aujourd'hui. Le personnel administratif et les chefs d'établissement sont toutefois attendus sur place pour procéder à un état des lieux.

Le ministère de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille a également annoncé la fermeture de toutes les crèches pour la journée.

Quant au ministère de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, il a décidé de suspendre les cours en présentiel dans les établissements d'enseignement supérieur, y compris à Polytechnics Mauritius.

Néanmoins, les cours en ligne peuvent se poursuivre selon les modalités décidées par chaque institution. Le personnel non académique est également prié de se présenter dans leurs centres respectifs.

Les autorités en alerte

Le National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC) a annoncé que la force policière, la Special Mobile Force, les pompiers ainsi que toutes les autorités compétentes sont actuellement mobilisés et en état d'alerte afin d'assurer la sécurité de la population.

Le NDRRMC suit de près l'évolution de la situation et exhorte le public à respecter les consignes de sécurité suivantes :

Évitez les zones sujettes aux accumulations d'eau.

Faites preuve d'une extrême prudence sur les routes, notamment en cas de faible visibilité.

En cas d'orage, restez à l'abri, évitez les plaines, les sorties en mer et ne vous abritez pas sous les arbres.