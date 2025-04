Ile Maurice: Iqbal Calcateea - «Le sport reste un axe essentiel pour combattre les fléaux sociaux»

Nommé président du conseil d'administration du Mauritius Sports Council (MSC) en janvier dernier, Iqbal Calcateea est aussi candidat aux élections municipales de l'Alliance du changement au ward 1 à Beau-Bassin-Rose-Hill (BB-RH). Il s'est donné pour mission de démocratiser le sport afin de le rendre accessible à tous, à la fois dans les villes soeurs et au niveau national.

À bientôt 65 ans, Iqbal Calcateea explique qu'il est intéressé par la politique depuis qu'il a 11 ans. Membre de la régionale no 19 du Mouvement militant mauricien (MMM) depuis plus de 25 ans, il se souvient de ce jour en 1971 quand il a vu la dépouille de feu Fareed Muttur, son oncle et membre éminent du MMM, sortir de sa cour pour son dernier voyage. Son oncle n'avait que 31 ans et il était décédé après un accident de la route sur le pont de Réduit. «Je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait mais je me souviens avoir vu des personnalités comme Paul Bérenger et Dev Virahsawmy. Le lendemain, j'ai acheté le journal Le Militant et depuis, je me suis promis qu'un jour je ferai de la politique.»

La première chose que le nouveau président du MSC affirme avoir entreprise c'est une évaluation complète de toutes les infrastructures sportives du pays et bien évidemment celles des villes soeurs. Cet exercice n'est pas encore complété, mais selon ses premiers constats, il y a eu un laisser-aller pendant les dix dernières années. Il déplore l'état piteux du complexe sportif situé à côté de Mauritius Telecom à Rose-Hill, où il n'y a pas d'éclairage, tout comme le terrain près de la médiclinique de Stanley. «Mais le travail a déjà commencé en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le MSC a pour mission de promouvoir le sport partout dans le pays et ma devise est que le sport doit être pratiqué depuis le pré-primaire et continuer au primaire, au secondaire et au supérieur. Même les retraités doivent avoir l'opportunité et les facilités pour pratiquer un sport régulièrement».

Le sport comme moyen de détourner les jeunes des fléaux sociaux, notamment de la consommation de substances illicites, a été largement commenté par les candidats des différents partis politiques et alliances engagées dans les élections municipales du 4 mai. À ce sujet, le président du MSC affirme que «mon objectif c'est de faire de nos jeunes des accros au sport et non aux fléaux qui sont en train de détruire notre société. Il faut inculquer l'amour du sport aux jeunes dès le plus jeune âge. Je suis convaincu qu'un jeune qui aime et pratique un sport depuis l'enfance aura la force mentale de dire non aux drogues».

Iqbal Calcateea se dit très conscient des ravages de la drogue dans certains quartiers de BB-RH et affirme sa volonté de travailler avec le ministre de tutelle, Deven Nagalingum, qui fut lui-même maire des villes soeurs dans les années 90, pour s'attaquer à ce problème. Le sport reste l'un des axes privilégiés dans cette lutte. «Je suis confiant qu'avec mes autres colistiers du ward 1, nous allons faire un travail exemplaire et je suis sûr que les 24 candidats de l'Alliance du changement vont travailler dur afin de redonner ses lettres de noblesse à BB-RH», affirme le candidat.