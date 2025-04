Ile Maurice: Le retour stratégique de Mahen Kundasamy

Ancien diplomate de carrière, homme d'affaires aguerri et fin connaisseur du continent africain, (Mahen) Abhimanu Kundasamy prendra ses fonctions ce vendredi à la tête de l'Economic Development Board (EDB) de Maurice. À 63 ans, ce natif de Vacoas incarne une rare synthèse entre diplomatie économique, gestion publique et stratégie d'entreprise. Approché par l'express, il nous a confié qu'il prendrait ses fonctions avant et partagera ensuite sa vision de l'EDB et des priorités y relatives. En attendant, il a partagé les points forts de sa carrière internationale.

S'il est resté discret ces dernières années, Mahen Kundasamy est loin d'être un inconnu. Son parcours, jalonné de postes de haut niveau dans la diplomatie et le secteur privé, en Afrique comme à Londres, atteste d'une carrière cosmopolite et d'une solide capacité d'adaptation dans des contextes complexes. Diplômé en administration des affaires, il commence sa carrière dans l'industrie du tabac en 1990 chez British American Tobacco, où il gère des portefeuilles de marques locales et internationales. Il sera ensuite détaché en Afrique du Sud au siège régional du groupe, avant de se tourner vers la diplomatie.

En 1996, il est nommé haut-commissaire de Maurice en Afrique du Sud, avec juridiction sur l'ensemble de la SADC. Il oeuvre notamment à la conclusion d'accords bilatéraux structurants dans les domaines de la fiscalité et de la protection des investissements. En 2005, il est muté à Londres en tant que haut-commissaire au Royaume-Uni, où il représentera également Maurice au sein des organes de gouvernance du Commonwealth. Son expertise du continent africain l'amènera en 2015 chez Citibank, comme responsable des affaires publiques pour l'Afrique subsaharienne, poste stratégique basé à Johannesburg, d'où il coordonne une équipe répartie sur 12 pays, tout en formant ses collaborateurs à l'art du plaidoyer et des relations institutionnelles.

En 2017, c'est dans un tout autre registre que Mahen Kundasamy se distingue : il rejoint la Commission de suivi de l'accord de paix au Soudan du Sud (JMEC), sous l'égide de l'ancien président du Botswana, Festus Mogae. À la tête d'une équipe d'experts internationaux, il supervise l'évaluation des volets gouvernance, sécurité, justice transitionnelle et réforme constitutionnelle d'un pays en reconstruction. Lors de cette mission, il participe activement à des forums multipartites sur les réformes électorales et économiques. Il y promeut le modèle mauricien comme exemple de libéralisation encadrée et de transition vers une économie de services robuste, aujourd'hui porteuse de plus de 10 % du PIB mauricien.

Depuis 2021, Mahen Kundasamy était associé au cabinet de conseil londonien, The Ambassador Partnership, spécialisé dans les relations public-privé en Afrique. Son retour à Maurice comme CEO de l'EDB intervient à un moment stratégique : le pays cherche à réinventer son modèle de croissance après des années marquées par la pandémie, les défis climatiques et les réformes inachevées.

Sa mission ? Redorer l'attractivité de Maurice sur l'échiquier économique mondial, restaurer la confiance des investisseurs et redéfinir les priorités d'un appareil de développement en mal de résultats. Il lui faudra conjuguer rigueur institutionnelle, diplomatie économique et sens politique.

Homme de réseau, homme de méthode

À l'aise dans les arcanes du pouvoir comme dans les salons d'affaires, Mahen Kundasamy est décrit par ses pairs comme «méticuleux, réfléchi et stratège». Peu exposé dans les médias, il cultive une approche sobre mais efficace des enjeux publics, souvent marquée par une vision long terme.

Dans une époque où le leadership économique demande autant de lucidité que d'audace, Mahen Kundasamy semble incarner cette génération de technocrates capables de conjuguer compétence, éthique et diplomatie. Le défi de la relance mauricienne est désormais aussi le sien.