Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye lance officiellement les opérations pré-hivernage

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a officiellement lancé mardi à Dakar, les opérations pré-hivernage, des actions consistant à curer et écrêter les canaux de drainage des eaux pluviales et usées pour mieux lutter contre les inondations, a constaté l'APS.

M. Dièye a lancé les opérations pré-hivernage, dénommé "Waajal Sunu Nawet-(en Wolof) à la station d'épuration des eaux usées de Cambérène, en compagnie de plusieurs responsables des services techniques rattachés son ministère avant de visiter plusieurs sites vulnérables des départements de Dakar et de Pikine (banlieue).

Le ministre a réaffirmé à cette occasion que les pouvoirs publics resteront certes mobilisés et exhorté, dans la foulée, les citoyens et les collectivités territoriales à sécuriser les ouvrages tout en veillant à assurer leur fonctionnement optimal.

"Certes, pour sa part, l'Etat restera mobiliser, mais chacun de nous devra être le gardien de nos ouvrages et installations pour leur assurer un fonctionnement optimal, ce qui contribuera à réduire significativement la vulnérabilité de notre cadre de vie. C'est sur ce terrain que nous attendons les mairies et tous les acteurs communautaires", a-t-il lancé.

"Je lance officiellement les opérations pré-hivernage 2025, en appelant à un minimum d'organisation et de veille communautaire au niveau des quartiers et villages pour amener tout un chacun à ne plus jeter des ordures dans la rue, à ne plus obstruer les canaux, à ne plus agresser les voies de passage des eaux, et à participer à l'entretien des ouvrages d'assainissement", a ajouté le ministre.

Il a rappelé en ce sens, la principale raison pour laquelle les plus hautes autorités avaient initié les journées nationales "Setal sunu réew", qui était d' "insuffler une dynamique citoyenne de changement de comportement, parallèlement aux nouveaux investissements que l'Etat compte faire".

"C'est encore l'occasion pour moi de me réjouir des résultats de ce sursaut citoyen. Ne serait ce que pour la deuxième édition de ces journées qui avait fait l'objet d' évaluation quantifiée", a-t-il souligné, indiquant que "les efforts des uns et des autres avaient permis de curer 50.756 mètres linéaires de réseaux, de traiter 29 bassins de rétention d'eaux pluviales, de nettoyer 550 lieux publics et équipements collectifs en embellissant certains et d'enlever 6.877 tonnes de déchets".

"Relativement aux impacts, en sus de l'amélioration du cadre de vie à plusieurs endroits avec des répercussions positives sur la santé, il est constaté selon les spécialistes une atténuation des inondations dans certaines villes comme Kaolack, Touba ou Dakar", a-t-il ajouté.

Le ministre a précisé que les opérations lancées aujourd'hui s'inscrivent dans ce sillage, car visant à promouvoir la mobilisation, l'organisation et l'engagement des communautés à travers des actions coordonnées de curage, de nettoyage et d'entretien d'ouvrages ou de réseaux de drainage des eaux pluviales, ainsi que de pompage, de débouchage ou de réalisations de tranchées dans les quartiers.

"A cet effet, retenons que notre démarche a pour finalité de renforcer la résilience des communautés aux inondations, surtout qu'aujourd'hui plus qu'hier, nous avons besoin de l'implication de tous pour apporter des réponses durables à ce phénomène", a-t-il encore dit.