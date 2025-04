Sénégal: Le représentant-résident de l'OMS insiste sur une utilisation plus efficiente des ressources

Dakar — Le représentant-résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Jean Marie Vianny Yameogo, a insisté, mardi, à Dakar, sur une utilisation plus efficiente des ressources injectées dans le secteur de la santé dans un contexte de restriction des financements au niveau international.

"Nous devons mettre l'accent sur l'efficience dans l'utilisation des ressources. Ce qui existe, on doit pouvoir l'utiliser de manière plus efficiente pour réellement adresser les priorités de santé", a-t-il soutenu.

Il prenait part à la Revue annuelle conjointe (Rac) 2025 du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Jean Marie Vianny Yameogo a assuré que les partenaires techniques sont déterminés à "financer la santé, soutenir le Sénégal dans le déploiement, non seulement du système de santé, mais aussi à l'utilisation efficace des ressources".

"Du fait du financement qui connaît des restrictions au niveau international, et qui se répercute également sur les différents partenaires de la santé, nous allons faire en sorte que les différents programmes de santé ne s'arrêtent pas et que les populations n'en souffrent pas", a promis M. Yameogo, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé.

Cet investissement vise aussi à "bâtir un système de santé robuste, efficace et résilient pour la santé et le bien-être des populations sénégalaises. Il va contribuer également au développement économique du pays, à travers la réduction des pertes de productivité dues aux maladies, aux préventions, à la promotion de la santé et aux soins appropriés", a-t-il dit.

Le représentant-résident a souligné que cette année 2025 a débuté dans un contexte particulier marqué par des défis majeurs.

Face à cette situation, il a engagé les partenaires techniques à accompagner le pays vers l'atteinte des objectifs de développement sanitaire et social.

Il a salué cette démarche du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qu'il juge "inclusive" en contribuant au renforcement des capacités des différents acteurs de la santé et de l'action sociale.

Une démarche, dit-il, qui renforce la transparence et la légitimité dans la gestion des ressources, ainsi que la mise en oeuvre des politiques de santé, en permettant de rendre compte des résultats obtenus et d'assurer l'utilisation optimale des ressources disponibles.