Sénégal: La société civile met en place un cadre de prévention de la désinformation et les discours de haine

Dakar — Le consortium ONG 3D, Gradec et le COSCE ont établi, mardi, en droite ligne du projet "Saxal Jamm" (Maintenir la paix), un programme de structuration du cadre de la prévention de la désinformation et du discours de haine dans les médias, en vue de combattre ces fléaux qui sapent les principes du vivre-ensemble.

"Nous pensons maintenant qu'il est venu le temps d'agir et de coordonner la lutte entre les différents acteurs de premier plan que sont les entreprises technologiques, les professionnels des médias, la société civile, les partenaires techniques et financiers et les autorités afin que naisse un vaste front de lutte contre ce fléau de notre époque", a indiqué Babacar Fall, le secrétaire général du GRADEC, faisant référence à la désinformation.

Il s'exprimait au cours d'un atelier de deux jours (29-30 avril), qui réunit des représentants des institutions publiques, des médias, de la société civile et d'autres organisations.

Cette rencontre fait suite à un premier atelier tenu les 13 et 14 février instituant la création du cadre de prévention de la désinformation et du discours de haine.

L'objectif attendu, selon les iorganisateurs, est d'aboutir à l'opérationnalisation dudit cadre grâce à la mise en oeuvre d'un plan d'action permettant d'élever les normes de l'information, de protéger la démocratie et de favoriser un environnement médiatique sain et équilibré.

"Nous avions convenu de nous retrouver pour structurer ce cadre qui avait été mis en place, en installant aujourd'hui l'organe de gouvernance de ce cadre multipartite qui, à travers un plan d'action qui sortira de nos échanges, permettra de remporter des victoires décisives sur la désinformation qui, plus que jamais, constitue un facteur de tension qui mine la cohésion sociale et amplifie les tensions", a ajouté M. Fall.

Le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé

Le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, estime que "ce cadre peut jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre la désinformation et les discours haineux en ce que ces deux phénomènes qui vont de pair menacent très sérieusement notre vivre-ensemble".

Magnifiant cette approche plurifactorielle, il a souligné que ce cadre apportera "une plus-value à notre quotient démocratique".

Pour le directeur adjoint de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Mamadou Moustapha Diouf, la tutelle est en phase avec cette initiative.

Le directeur adjoint de la communication du ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Mamadou Moustapha Diouf.A l'en croire, la lutte contre la désinformation est au coeur de la restructuration, qui est en cours dans les médias. Et, l'objectif derrière ces opérations, est de revenir "aux informations fiables et vérifiées au profit de la cohésion nationale".

Il a indiqué que le corollaire de la lutte contre la diffusion intentionnelle de fausses informations et des discours de haine, est d'avoir un équilibre par rapport à la liberté d'expression et aux droits de l'homme.