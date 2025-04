Afrique de l'Ouest: A Dakar, l'AMP-UEMOA appelle à la mobilisation pour la mise en oeuvre de son Plan stratégique 2025-2029

Le président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA (AMP-UEMOA), Noudokpo Pascal Esnos Essou, a appelé, mardi à Dakar, à un engagement fort des partenaires institutionnels, techniques et financiers en faveur de la mise en oeuvre du Plan stratégique 2025-2029 défini par ladite association.

"Sans aucun doute, vous êtes les piliers de notre stratégie. Tout en saluant votre présence à cette table ronde, nous voulons pouvoir compter sur vos conseils, votre assistance technique et votre accompagnement financier, qui nous permettront d'envisager l'avenir avec confiance", a-t-il déclaré à l'ouverture d'une table ronde des partenaires techniques et financiers pour mobiliser des ressources additionnelles en vue de la mise en oeuvre du Plan stratégique 2025-2029 de l'AMP-UEMOA.

Cette table ronde "historique", selon lui, marque un tournant décisif pour la consolidation de la médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA, dans un contexte régional marqué par l'instabilité, les tensions sociales et les défis sécuritaires.

"La médiation n'est pas un luxe institutionnel, mais une exigence démocratique", a-t-il soutenu devant plusieurs responsables africains et représentants d'organisations internationales.

La stratégie quinquennale de l'AMP-UEMOA s'articule autour de cinq axes prioritaires : la promotion de l'État de droit, la bonne gouvernance, l'intégration régionale, la paix et la cohésion sociale.

Le Plan vise notamment à inscrire la médiation institutionnelle comme composante essentielle des politiques publiques, en accordant une attention particulière aux jeunes, aux femmes et aux groupes vulnérables.

M. Essou a salué le soutien des chefs d'État de l'UEMOA, ainsi que celui du pays hôte, le Sénégal, et des partenaires comme la Commission de l'UEMOA, le PNUD, la BAD et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

Il a également plaidé pour l'amorce d'une "révolution morale" en Afrique, "qui commence ici, aujourd'hui, avec des partenaires qui croient en l'avenir et des institutions qui placent l'humain au coeur de l'action publique".

Représentant le chef de l'État sénégalais à la cérémonie, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, a présenté cette rencontre comme une "innovation majeure dans la gouvernance communautaire".

Il a exprimé la gratitude du président de la République pour le choix de Dakar comme lieu d'accueil de cette initiative, ainsi que son engagement à soutenir l'action des médiateurs.

Le ministre Oumar Samba Ba a souligné "le rôle fondamental du médiateur de la République comme recours non juridictionnel et comme levier de modernisation de l'administration publique".

Il a salué le médiateur sénégalais, Demba Kandji, pour "son attachement à la justice, son efficacité, son sens élevé de l'État et son dévouement à la République".

Le ministre a également qualifié le Plan stratégique 2025-2029 de "bréviaire pour tous les chefs d'État de la communauté", plaidant pour un financement optimal de son exécution.

Il a assuré que "le plaidoyer pour la consolidation de l'AMP-UEMOA sera porté au sein de la Conférence des chefs d'État".

M. Ba a invité les partenaires techniques et financiers, les États membres et les institutions régionales à accompagner cette dynamique d'intégration et de gouvernance inclusive portée par "l'action structurante des médiateurs de la République au service d'une paix durable et d'une citoyenneté communautaire effective".

Le médiateur de la République du Sénégal, Demba Kandji, est revenu sur l'engagement pionnier de son pays, depuis 1991, en faveur de la médiation institutionnelle.

Il a salué l'appui des partenaires présents, précisant que "c'est avec leur soutien qu'ils pourront bâtir une sous-région plus sûre, plus juste et plus inclusive, où chaque citoyen pourra pleinement jouir de ses droits fondamentaux".