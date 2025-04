Ethiopie: Le pays met en place un écosystème d'innovation pour autonomiser les jeunes entrepreneurs - Ministère du travail et des compétences

Addis-Abeba — Selon le ministère du Travail et des Compétences, l'Éthiopie développe activement un écosystème pour favoriser l'innovation et la créativité, visant à former une jeunesse entrepreneuriale et compétitive à l'échelle mondiale.

S'exprimant lors du Sommet Innovation Afrique 2025, un événement clé de la Conférence ministérielle africaine sur l'éducation, les TIC et les compétences, la ministre du Travail et des Compétences, Muferihat Kamil, a souligné l'engagement de l'Éthiopie à autonomiser sa jeunesse grâce à des initiatives solides en matière d'éducation, d'innovation et de développement des compétences.

Sous le thème « Éduquer et former l'Afrique pour le XXIe siècle », le Sommet Innovation Afrique 2025 est co-organisé par les ministères de l'Éducation, de l'Innovation et des Technologies, et du Travail et des Compétences, en partenariat avec Africa Brain.

Lors d'une table ronde sur le thème « Développement des compétences et nouvelle compétitivité des entrepreneurs africains », la ministre Muferihat a souligné l'importance de la collaboration intersectorielle pour des écosystèmes de développement durable de la jeunesse.

« Innovation Afrique 2025 facilite les partenariats cruciaux entre les industries, la société civile et les établissements d'enseignement afin de renforcer les compétences et d'harmoniser les politiques », a déclaré la ministre.

Elle a insisté sur l'urgence de donner aux jeunes Africains les moyens d'assumer le leadership dans l'entrepreneuriat et l'innovation.

« L'entrepreneuriat doit être ancré chez nos jeunes », a-t-elle affirmé, insistant sur la nécessité de cultiver la créativité et les compétences modernes dans tous les secteurs.

La ministre a également souligné qu'une économie africaine forte et inclusive repose sur la formation des jeunes aux compétences nécessaires à des secteurs clés comme l'agriculture, l'exploitation minière, le tourisme et les TIC.

La ministre a également évoqué les vastes réformes économiques et macroéconomiques en cours en Éthiopie, destinées à favoriser la prospérité. Ces réformes, a-t-elle souligné, ont permis à de nombreux jeunes Éthiopiens de devenir entrepreneurs en améliorant leur accès à la formation et au développement des compétences.