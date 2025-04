Afrique: Clémentine Touré salue l'organisation exceptionnelle du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF Ghana 2025

La légende du football féminin ivoirien, Clémentine Touré, a félicité la Confédération africaine de football (CAF) pour l'organisation exceptionnelle de la phase finale du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF Ghana 2025.

Dans un entretien accordé à CAFOnline en marge du tournoi à Accra, l'ancienne internationale ivoirienne s'est dite ravie non seulement de la qualité du football offert par des jeunes talentueux, mais aussi du professionnalisme exceptionnel et de l'expérience déployés par la CAF en faveur des équipes impliquées.

« Je tiens à remercier la CAF d'avoir lancé ce projet de football pour les jeunes. Le travail qu'ils ont accompli, notamment la création des tournois zonaux, est louable. Il permet aux jeunes footballeurs de tout le continent d'avoir la possibilité de représenter leur pays dans des environnements structurés et compétitifs. Je suis très impressionné par l'organisation du tournoi, ces joueurs regardent de grands tournois comme la CAN à la télévision et la CAF a tout mis en oeuvre pour leur offrir une expérience très similaire, ce qui les incitera à vouloir revenir à cette compétition prestigieuse. » a indiqué Touré.

Soulignant l'importance de la catégorie des moins de 15 ans, elle l'a présentée comme un « âge d'or » -- une étape critique dans le développement d'un jeune joueur et où se déroulent à la fois l'apprentissage et le renforcement du caractère.

« Cet âge, c'est l'apprentissage et l'acquisition de connaissances. L'investissement de la CAF à ce stade de développement témoigne d'une compréhension approfondie de ce que le jeu exige des futurs professionnels », a-t-elle fait remarquer. « C'est plus que du football. C'est de l'éducation, de la discipline et des rêves. »

Clémentine Touré a également fait l'éloge des composantes éducatives intégrées à la structure du tournoi, notamment l'accent mis sur l'équilibre entre l'école et le sport.

« Il ne s'agit pas seulement de jouer sur le terrain. Les enfants sont aussi éduqués sur la vie au-delà du football. Cette double approche est essentielle pour former des individus équilibrés. »

En plus du tournoi lui-même, Clémentine a salué la collaboration entretenue par la CAF avec l'UNICEF et la FIFPro autour de ce projet.

« Nous avons vu trop de jeunes joueurs africains dont l'avenir a été ruiné par des agents frauduleux. Ces ateliers permettent aux enfants de mieux connaître leurs droits et protéger leurs rêves, ce que nous devons tous soutenir. »

Elle a également reconnu l'importance de s'attaquer aux abus et à l'inconduite dans les sports pour jeunes, tout en félicitant le fait que la CAF aide les jeunes joueurs à comprendre comment se protéger et vers qui se tourner lorsqu'ils sont dans le besoin.

Le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF s'est conclu dimanche avec la victoire des U-15 ghanéennes chez les Filles et un succès de la Tanzanie qui a su défendre son titre chez les U-15 Garçons.