Afrique: Mohammed Mrisho (Tanzanie U20) - « Le but, c'est la Coupe du Monde »

Qualifiée après son sacre au championnat CECAFA, la Tanzanie débarque en Égypte pour disputer sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations U20 TotalEnergies avec une ambition claire : franchir un cap. Placés dans le très relevé Groupe A, aux côtés du pays hôte, de la Zambie, de la Sierra Leone et de l'Afrique du Sud, les Tanzaniens savent qu'ils n'ont pas tiré le tirage le plus tendre. Mais le sélectionneur Mohammed Mrisho Mohammed assume ce défi avec calme et détermination.

Dans cet entretien accordé à CAFOnline.com, le technicien tanzanien évoque la montée en puissance de son groupe, les ambitions nourries par tout un pays et l'importance de cette compétition pour l'avenir du football tanzanien.

Cafonline.com : Vous avez remporté le championnat CECAFA U20. En quoi ce titre a-t-il renforcé la confiance de votre équipe ?Mohammed Mrisho :

Cette victoire nous a fait beaucoup de bien. Ce tournoi était très compétitif, il a permis à nos joueurs de se jauger face à de solides adversaires régionaux. Ils ont appris à croire en leurs capacités. Bien sûr, la CAN U20 est un cran au-dessus, avec des nations qui disposent d'une structure footballistique plus avancée, mais ce succès nous a donné la conviction que nous pouvons rivaliser.

C'est la deuxième participation de la Tanzanie à cette compétition. Qu'est-ce qui a changé depuis ?

Nous avons gagné en maturité, sur le plan tactique comme psychologique. Cette fois, notre préparation a été plus poussée, plus précise. Les joueurs savent désormais ce qu'un tournoi continental exige. On s'est fixé un cap et on y travaille depuis longtemps. L'expérience passée nous a permis de construire un groupe plus concentré, plus rigoureux.

Qui sont les joueurs clés de votre effectif ?

Je préfère ne pas citer de noms. Chez nous, tout repose sur le collectif. Mais je peux vous dire une chose : il y a dans cette équipe des jeunes très prometteurs, qui pourraient bien séduire le public par leur talent.

Quel regard portez-vous sur votre groupe ?

Honnêtement, c'est un groupe très relevé. L'Égypte, l'Afrique du Sud, la Zambie, la Sierra Leone... toutes sont des équipes solides. Mais nous avons préparé nos joueurs à se battre, à rester concentrés. On ne vient pas ici pour faire de la figuration. On veut avancer. Ce sera difficile, mais on croit en notre potentiel.

Quelles sont les priorités tactiques que vous avez inculquées à vos joueurs ?

Discipline, compacité et transitions rapides. On sait que les adversaires sont de qualité, alors on travaille notre organisation défensive, notre agressivité à la récupération et notre capacité à exploiter chaque ballon. Il faut être réalistes et efficaces.

Comment espérez-vous rivaliser avec des nations plus expérimentées ?

On sait que les autres équipes disposent de centres de formation performants et de joueurs très talentueux. Mais le football reste imprévisible. On respecte nos adversaires, mais on ne les craint pas. On est là pour se battre, pas pour subir. Notre plan est clair, et on compte bien l'appliquer.

Quelle est la principale force de votre équipe aujourd'hui ?

L'unité. Cette équipe a développé une vraie foi collective. Il y a une belle ambiance, beaucoup d'envie, et surtout une volonté de marquer l'histoire ensemble. On sait que nous ne sommes pas les favoris, mais nous sommes prêts.

Comment conciliez-vous ambition et lucidité face à la difficulté du groupe ?

On sait que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais on garde la tête haute. On veut viser haut, sans se raconter d'histoires. Ce groupe est dense, donc chaque match sera une bataille. Il faudra tout donner, à chaque minute.

Quels sont les objectifs fixés pour cette CAN ?

Le premier objectif, c'est la qualification pour la Coupe du Monde U20. Ensuite, si l'opportunité se présente, pourquoi ne pas rêver du titre ? Chaque nation ici a ses propres ambitions. La nôtre, c'est d'écrire une page importante pour le football tanzanien.

En quoi ce tournoi est-il si important pour le football en Tanzanie ?

C'est une étape essentielle. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de progresser. La CAN offre à nos jeunes une vitrine exceptionnelle. Elle peut leur ouvrir les portes du football international. Pour notre fédération, c'est un levier de développement. Pour nos joueurs, c'est peut-être le début de quelque chose de grand. C'est pour cela que ce tournoi compte autant pour nous.