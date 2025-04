Soudan: Le document « Le défi du leadership et l'avenir de la fonction publique » recommande que les dirigeants soient de bons modèles pour leur équipe

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole Dr Mohi Eddine Naeem qui a présenté le premier document à l'ordre du jour de la Conférence de la fonction publique, a déclaré que rien n'exprime plus clairement et concrètement la réalité des institutions que leur incapacité à se concentrer sur leurs priorités les plus importantes et à mettre en oeuvre ces priorités.

S'appuyant sur une étude menée par Harris Interactive auprès de 23 000 citoyens américains à temps plein occupant des emplois essentiels, l'étude a révélé que 37 % d'entre eux ont déclaré avoir une compréhension claire des objectifs que leurs organisations cherchent à atteindre et une compréhension des raisons qui les ont conduits à choisir ces objectifs.

Il a expliqué que le leadership n'est pas une option, mais plutôt une nécessité pour parvenir à un développement global et durable. L'article s'intitulait « Le défi du leadership et l'avenir de la fonction publique ». Le document recommandait que le leader soit un bon modèle pour son équipe.

La séance a été présidée par le Secrétaire général du Conseil de souveraineté, le Lieutenant-général Dr. Mohamed El Ghali Ali Youssef, et la discussion a été initiée par la ministre de l'Investissement, Ahlam Madani, qui a salué le document. En citant une étude américaine qui a révélé que 60 % des employés interrogés déclaraient ne pas être au courant de la stratégie de leur organisation, et que leur contribution diminuait donc, elle a souligné qu'un leader sage est celui qui découvre les compétences et les talents créatifs qui servent les objectifs de l'organisation.

Le document a reçu une grande réponse de la part des participants, lorsque le gouverneur de Khartoum, le professeur Ahmed Osman Hamza, a parlé de la planification des ressources humaines et de l'importance du retour des transports nationaux aux travailleurs. Quant au gouverneur du Nord-Kordofan, Abdel Khaliq Abdel Latif, il a souligné qu'il existe des erreurs de terminologie entre la fonction publique et la fonction publique et s'il s'agit d'un salaire ou d'un traitement, car il existe des défis qui entravent le développement de la fonction publique tels que les promotions, les salaires, les pensions et l'environnement de travail.