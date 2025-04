Soudan: FNUP annonce sa solidarité avec le pays et apporte un soutien supplémentaire

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) a annoncé sa solidarité et son soutien au peuple soudanais, le plaçant au sommet de ses priorités malgré les guerres qui font rage dans le monde, et apportant davantage de soutien dans tous les domaines, en particulier l'État de Gedaref, qui accueille un grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés en raison de la guerre.

Mme Shoko Lemi, Directrice mondiale des interventions d'urgence au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), lors de sa rencontre mardi avec M. Abdelazim Al-Jamous, gouverneur par intérim de Gedaref, en présence du conseiller du gouverneur pour les affaires des réfugiés, a souligné la nécessité d'une réponse d'urgence immédiate, en particulier pour les personnes déplacées, les réfugiés et les communautés d'accueil, et a attiré l'attention sur les efforts d'autres organisations pour relever les défis auxquels le Soudan est confronté.

Le gouvernement Gadarif a appelé à la préparation d'un mémorandum de priorités pour les projets d'intervention nécessaires, en mettant l'accent sur les programmes de santé du Fonds, en particulier la santé des femmes enceintes et des enfants et la violence sexiste. Il a également annoncé que le gouverneur par intérim de Gadarif se verrait accorder le statut d'ambassadeur du Fonds pour transmettre le message du Fonds aux personnes ciblées dans l'État.

De son côté, M. Abdul-Azim Al-Jamous, gouverneur par intérim de Gedaref, a salué le rôle du Fonds des Nations Unies pour la population et les services qu'il a continué à fournir dans l'État, soulignant que l'État a accueilli plus de trois millions de personnes déplacées, en plus des réfugiés éthiopiens, qui ont exercé une forte pression sur le niveau des services dans l'État dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'eau, appelant le fonds à intervenir rapidement dans les domaines des services.