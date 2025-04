Soudan: Al-Burhan souligne la nécessité de revoir les lois sur la fonction publique

Le président du Conseil de Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a souligné la nécessité de revoir les lois sur la fonction publique, indiquant que la multiplicité des lois et leurs changements de temps à autre ont grandement nui à l'État.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de la Conférence sur la fonction publique, organisée par le ministère du Travail et de la Réforme administrative sous le thème « Vers une fonction publique efficace et durable », Son Excellence a déclaré que la prochaine phase nécessite le respect des réglementations et des lois administratives.

Il a souligné la nécessité pour les employés de la fonction publique de suivre le rythme des techniques de gestion modernes, ajoutant : « Nous ne permettrons pas la destruction des institutions de l'État ni les dommages à leurs biens. »

Le général Al-Burhan a salué les martyrs de la bataille de la dignité des forces armées, de ses forces d'appui et des forces mobilisées, louant les grands sacrifices qu'ils ont consentis pour la fierté et la dignité du peuple soudanais.

Al-Burhan a déclaré que ce qui est promu selon lequel cette guerre est contre des races et des ethnies spécifiques est un pur mensonge, soulignant que la bataille est contre la milice terroriste de soutien rapide et tous ceux qui portent les armes avec elle. Il a ajouté : « Notre message à tous les citoyens est de ne pas écouter ces mensonges », indiquant que les forces armées unissent tous les citoyens du Soudan, quelles que soient leur couleur de peau et leurs tribus, sans discrimination.

Le président du CST a déclaré que le crime commis dans la région de Saliha, dans le sud d'Omdurman, par les voyous de la milice terroriste Al-Dagalo constitue un crime odieux contre les civils, soulignant que les forces armées poursuivront la bataille de la dignité jusqu'à la victoire.

Le président du CST a déclaré que les allégations circulant selon lesquelles les islamistes mènent la guerre depuis Port Soudan ne sont que des mensonges et des rumeurs, expliquant que les forces armées sont des forces nationales qui ne reconnaissent pas la partisanerie ou les affiliations étroites, et qu'elles se battent pour la sécurité de la nation et de ses citoyens.