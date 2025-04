Soudan: Force Conjointe - Nous sommes déterminés à lutter pour éliminer les derniers miliciens et mercenaires au pays

La Force Conjointe des Mouvements de Lutte Armée a déclaré qu'elle suivait avec grande surprise et sarcasme les déclarations répétées émises par la milice de soutien rapide, à travers lesquelles elle appelle les forces combattantes à l'intérieur de la ville d'Al-Fasher à "sortir en toute sécurité", considérant ces appels creux, et qu'ils sont venus après que la milice de soutien rapide a subi des défaites écrasantes aux mains des forces vaillantes dans plus de deux cent huit batailles précédentes, dont la dernière a eu lieu hier. La Force conjointe a confirmé que ces appels ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de dissimuler leur échec abject et leur incapacité totale à réaliser des progrès sur le terrain.

Dans une déclaration publiée mardi en réponse à la déclaration des Forces de Soutien Rapide, le communiqué ajoute que la milice a prouvé sans l'ombre d'un doute qu'elle ne comprend que le langage du meurtre, de la destruction et du pillage, et que ses appels à une « sortie en toute sécurité » ne sont rien d'autre que des mensonges visant à tromper les civils et à induire en erreur l'opinion publique. Il a assuré à tous que ses forces ne prêteront pas attention à de tels appels trompeurs car ils sont l'appel des vaincus et des impuissants, et resteront fermes dans leurs positions jusqu'au dernier soldat, et qu'elle défendra El-Fasher et son peuple jusqu'à ce que ces milices soient vaincues et que le dernier milicien et mercenaire sur le sol soudanais soit éliminé.

La Force Conjointe a souligné qu'elle avait choisi la voie de la lutte pour la défense des droits et de la dignité du peuple, et qu'elle ne s'écarterait pas de cette voie, quelle que soit l'ampleur du crime. Elle a également affirmé qu'elle n'hésiterait pas à demander des comptes à toute personne impliquée dans ces crimes odieux.