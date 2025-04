Soudan: La Conférence sur la fonction publique débute à Port Soudan

La Conférence de la fonction publique a débuté ce mardi matin à Port Soudan. La conférence vise à corriger le comportement professionnel et à évaluer les aspects positifs et négatifs du processus de la fonction publique dans le pays, en mettant en évidence les préoccupations et les erreurs apparues au cours de la période récente.

La séance d'ouverture a été marquée par un discours du président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, parrain de la conférence. La conférence se déroule sous la supervision générale du vice-président du Conseil de souveraineté, le Lit-Gen Malik Agar, et présidée par le ministre du Travail et de la Réforme administrative, M. Ahmed Ali Abdel Rahman.

La conférence discutera un certain nombre d'articles scientifiques spécialisés, notamment un article sur les cadres législatifs et juridiques, un autre sur la transformation numérique et son rôle dans l'éradication de l'analphabétisme électronique, et un article sur la formation et le renforcement des capacités.

La conférence a eu lieu au Secrétariat du gouvernement de l'État de la mer Rouge, réunira un certain nombre de ministres fédéraux et d'État, ainsi que des dirigeants de l'administration autochtone et des experts spécialisés dans l'analyse et le développement de la fonction publique en marche avec les systèmes administratifs modernes dans la région.

La conférence vise à échanger des expériences humanitaires réussies et à les adapter à la réalité soudanaise, malgré les défis importants imposés par la guerre, notamment la destruction des infrastructures, le déplacement du personnel et l'épuisement des ressources humaines et économiques.