Soudan: Le ministère de la Santé et l'ambassade saoudienne lancent des chirurgies spécialisées gratuites à l'hôpital militaire de Bawth

Le ministère de la Santé, en coopération avec l'ambassade saoudienne, a lancé mardi une campagne d'opérations chirurgicales gratuites à l'hôpital militaire de Bawarth à Port Soudan. La campagne vise à réaliser 70 opérations chirurgicales au cours de la période du 6 au 5 mai 2025, avec un financement du Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire et une mise en oeuvre par la Ligue islamique mondiale. La campagne vise à réaliser des interventions chirurgicales spécialisées, notamment pour les calculs urinaires, les tumeurs des voies urinaires, les maladies des voies urinaires féminines, la reconstruction des voies urinaires et les maladies de l'appareil reproducteur et de la prostate.

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohammed Ibrahim, a salué lors de l'investiture le soutien continu du Royaume d'Arabie saoudite au secteur de la santé soudanais et a salué les efforts importants déployés par l'ambassade saoudienne en coopération avec le ministère pour fournir une assistance médicale et répondre aux besoins des patients et des blessés. Il a également salué l'équipe médicale saoudienne qui effectue des opérations chirurgicales délicates dans le cadre des convois médicaux soutenus par le Centre King Salman, expliquant que la campagne fait partie d'une série d'efforts en cours, notamment la coordination pour la mise en oeuvre de plus de 30 camps de santé à venir.

Le ministre a souligné l'importance de ce soutien aux efforts de reconstruction, saluant l'hôpital militaire de Bawth pour son rôle important dans la fourniture de services de santé. Il a également exprimé sa gratitude à l'ambassadeur saoudien pour son soutien continu, notamment la fourniture de machines de dialyse pour les quatre prochains mois, et pour les contributions des organisations travaillant avec le Centre Roi Salman pour soutenir le secteur de la santé.

De son côté, l'ambassadeur saoudien au Soudan, Ali bin Hassan, a affirmé l'engagement du Royaume à soutenir le Soudan depuis le début de la crise, notant que le soutien comprend les secteurs médicaux et humanitaires tels que les secours, les abris et l'approvisionnement en eau. Il a expliqué que l'équipe médicale saoudienne effectuera plusieurs interventions chirurgicales dans diverses spécialités. Il a également dévoilé un plan de reconstruction de six hôpitaux, en plus de l'envoi de 100 tonnes de matériel médical en coopération avec le ministère de la Santé et le Centre King Salman. Il a également souligné le soutien continu apporté aux hôpitaux de l'est du Soudan. L'ambassadeur a salué la coordination efficace avec le ministère soudanais de la Santé et sa facilitation des procédures liées aux convois médicaux.

De son côté, le directeur de l'hôpital militaire de Bawarth, le général de brigade Saleh Shaltout, a exprimé son appréciation pour le rôle des convois sanitaires saoudiens et leur soutien continu au Soudan, notant que cette campagne vise à échanger des expertises et à développer les services de santé. Il a expliqué que l'hôpital fournit ses services aussi bien au personnel militaire qu'aux civils, saluant l'organisation complète de l'événement et remerciant le ministère de la Santé pour son soutien continu aux forces armées.