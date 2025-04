Soudan: 2 millions de dollars du Koweït pour les IDPs, les réfugiés et les communautés d'accueil au pays

Son Excellence l'Ambassadeur de l'État du Koweït au Soudan, Dr Fahad Al-Dhafiri a annoncé que son pays a accordé une nouvelle subvention d'une valeur de deux millions de dollars, signée par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et le Programme des Nations Unies pour le développement, pour soutenir un projet visant à améliorer l'accès aux infrastructures d'eau potable pour près d'un demi-million de personnes déplacées, de réfugiés et de communautés d'accueil au Soudan.

L'ambassadeur Al-Dhafiri a expliqué

mardi que cette aide intervient en application des directives de Son Altesse l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, que Dieu le protège et lui accorde longue vie, incarnant la solidarité du peuple koweïtien avec ses frères du Soudan et affirmant la profondeur des liens de fraternité avec le peuple soudanais frère.

Il a souligné que, depuis le déclenchement de la guerre au Soudan en avril 2023, le Koweït a fourni un pont aérien composé de 34 avions et un pont maritime composé de trois navires chargés de diverses fournitures de secours, d'ambulances, de médicaments et d'autres articles. Des associations koweïtiennes ont également mis en oeuvre des projets de secours d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

Il a exprimé sa gratitude pour l'aide et la coopération fournies par les institutions soudanaises compétentes, exprimant son espoir que cette aide contribuerait à alléger les souffrances des personnes touchées et que le Soudan se remettrait des difficultés et des crises qu'il traversait.

L'ambassadeur Al-Dhafiri a souligné le rôle central joué par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe au Soudan, le Soudan étant le premier pays au monde à recevoir un financement du Fonds. Le Fonds a contribué à d'importants projets de développement et de renaissance au Soudan (dans les domaines de l'électricité, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et des mines) à travers 28 prêts d'une valeur de près d'un milliard de dollars, en plus de subventions et d'une assistance technique, en plus de gérer deux subventions du gouvernement de l'État du Koweït d'une valeur de près de 52 millions de dollars.

Il convient de noter que l'accord de subvention pour l'eau potable a été signé lors des réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues à Washington, D.C. Le directeur général par intérim, Waleed Al-Bahar, a signé au nom du Koweït, et le directeur régional du PNUD pour les États arabes, Abdullah Al-Dardari, a signé au nom du Programme des Nations Unies pour le développement.