Madagascar: Moto On Road - IMT - Un come-back fracassant à Imerikasinina

Après une absence de près de deux ans, la compétition de moto On Road renaît de ses cendres avec l'Imerikasinina Motul Trophy (IMT), prévu pour le 31 mai à Imerikasinina. Annoncé hier à Ankorondrano, cet événement marque le retour en force de la discipline, porté par un nouveau comité d'organisation, Onroadorg, en partenariat avec la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM).

Le circuit, long de 5 km, débutera à Havoana Land pour s'élancer sur une montée exigeante, avec trois passages programmés. Une cinquantaine de pilotes, affiliés à un club, sont attendus pour s'affronter dans sept catégories : électrique, classique, sportive, rooster, maxi scooter, trail et super motard. Les inscriptions, ouvertes jusqu'au 10 mai, promettent une compétition acharnée.

Onroadorg, « par les pilotes, pour les pilotes »

Créé par des passionnés, Onroadorg se veut être une structure solidaire, transparente et responsable. Composé de 12 membres, tous pilotes ou parents de pilotes, ce comité est né pour pallier l'absence de courses organisées. « Nous voulons redonner une nouvelle image à la moto On Road et marquer ce grand retour », explique Faniry Rasoloarinala, responsable Communication et Marketing. Les décisions, prises collégialement, ont reçu l'aval de la FMaM, garantissant une organisation rigoureuse. La sécurité, priorité absolue, sera renforcée par un meilleur balisage pour protéger pilotes et spectateurs, ainsi que des tests d'alcool systématiques avant chaque départ. « Nous voulons minimiser les risques d'accidents », assure Faniry Rasoloarinala.

Ambitieux

L'IMT n'est que le prélude à une série d'événements. Onroadorg planifie une course en ligne droite à Antsirabe, et envisage une troisième à Antananarivo pour clore l'année. En cas de succès, 2026 pourrait voir l'organisation d'un championnat officiel intégré au calendrier de la FMaM. « Ce n'est que le début », promet Faniry Rasoloarinala. Avec une organisation renouvelée et des ambitions affirmées, l'Imerinkasinina Motul Trophy s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sensations fortes.