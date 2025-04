Madagascar: Administration douanière - Assistance technique du FMI en intelligence artificielle

L'administration douanière malgache poursuit son chemin vers la modernisation. Deux experts en intelligence artificielle (IA) sont actuellement au pays pour une assistance technique auprès des directions et des services de la douane. Victor Budeau, expert en digital et François Chastel expert en IA, sont là depuis le 24 avril et ce, jusqu'au 7 mai pour des formations intensives sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des processus douaniers, afin d'améliorer l'efficience et les rendements de l'administration douanière.

Durant sa rencontre avec ces deux experts du FMI, le directeur général des douanes, Ernest Zafivanona Lainkana a insisté sur l'importance de centraliser toutes les données dans une base unique pour que l'ensemble des services puisse travailler sur une structure harmonisée et cohérente. Il a également souligné que l'utilisation de l'IA doit désormais faire partie intégrante des outils de la douane pour accentuer l'efficience et le rendement des activités.

Un pas de plus, en somme, vers la digitalisation et l'utilisation de l'IA au sein de la douane malgache qui fait déjà office de pionnière en Afrique dans ce domaine. L'administration douanière utilise déjà de nombreux outils utilisant l'IA comme l'analyse automatique d'images (RESNET), le Smart Scanning et l'Enhanced Risk Assessment (ERA). Une avancée qui a incité le FMI à choisir Madagascar comme administration douanière pilote en Afrique, dans l'optique d'une généralisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les opérations douanières.