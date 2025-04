Madagascar: Filière cacao - « La notoriété de Madagascar à maintenir »

Le cacao fin de Madagascar a une grande notoriété sur le marché international mais cette filière porteuse faisant l'identité économique de la Grande île est actuellement menacée.

Les industries chocolatières dans le monde commencent à chercher des produits alternatifs à cette matière première pour fabriquer du chocolat. « Elles diminuent progressivement la teneur en cacao dans le chocolat en utilisant des noisettes ou des amandes, entre autres. Le cacao enveloppe uniquement le produit fini. Raison pour laquelle, il temps de multiplier le nombre d'artisans fabriquant du vrai chocolat tout en valorisant leurs produits afin de maintenir cette notoriété de Madagascar d'autant plus qu'un envahissement du chocolat importé est observé sur le marché local », a expliqué Achille Rajerison, directeur de l'école chocolaterie Edenia lors d'une rencontre avec la presse hier à son siège à Nanisana. « Et ces artisans doivent travailler directement en partenariat avec les planteurs de cacaoyers afin d'assurer la pérennité de leurs activités étant donné que l'approvisionnement en cacao s'avère coûteux et difficile », a-t-il poursuivi.

Et lui d'enchaîner que lors de la participation de son établissement de formation aux deux événements internationaux dédiés à la promotion du chocolat, la plupart des visiteurs expriment que le chocolat de Madagascar reste le meilleur goût, sans compter son aspect naturel ne contenant ni produit chimique ni conservateur. Il s'agit du salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales qui s'est déroulé récemment à Hérisson, dans le département Allier en France et du salon « Printemps du chocolat malgache » tenu à Moirax dans la région Sud de France.

« Ce premier salon a vu la participation des six pays producteurs de cacao dont Madagascar. Après la Grande île et le Congo, le Togo est l'invité d'honneur cette année. Comme son nom l'indique, les artisans chocolatiers étaient à l'honneur. Les produits fabriqués par les artisans ayant été formés au sein de notre établissement ont été pris d'assaut par les visiteurs étrangers. En outre, de nombreux partenaires étrangers s'intéressent au développement de la filière cacao à Madagascar à l'issue de ces événements en France. Une mobilité des formateurs étrangers et des apprenants malgaches est en vue. Le soutien du pouvoir public est également de mise pour maintenir cette notoriété », a conclu Achille Rajerison.