Madagascar: Travailleurs indépendants - Sensibilisation à la protection sociale à Sambava

À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, un atelier consacré à l'extension de la protection sociale aux travailleurs indépendants s'est tenu les 27 et 28 avril à Sambava, dans la région Sava. Organisé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFop), en collaboration avec la CNaPS et les structures sanitaires locales comme le centre Ombona Mahavelona, cet événement marque une avancée significative vers une société plus inclusive.

Troisième région après Vakinankaratra et Atsinanana à intégrer ce dispositif, la Sava bénéficie désormais d'un programme spécifique visant à faciliter l'accès des travailleurs non salariés à une couverture sociale. En marge de l'atelier, des séances de sensibilisation ont été organisées à l'intention des membres d'associations et de coopératives, tant à Sambava qu'à Antalaha.

« C'est une garantie d'accéder à une retraite digne et à des soins de santé, pour eux et leurs familles », a déclaré la ministre Hanitra Fitiavana Razakaboana, soulignant l'importance de cette démarche pour l'avenir des travailleurs indépendants. Le programme se veut accessible, avec des modalités de cotisation assouplies pour offrir plus de flexibilité aux futurs affiliés.

La ministre a lancé un appel à la solidarité de toutes les parties prenantes afin de garantir le succès de cette politique sociale, en cohérence avec la vision du président de la République, Andry Rajoelina.