Madagascar: Marché touristique - Dubaï en ligne de mire

Madagascar se tourne vers le Moyen-Orient pour stimuler le développement de son secteur touristique. Dubaï, considérée comme un carrefour mondial du tourisme par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a accueilli le 28 avril dernier un side event organisé par l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), en collaboration avec plusieurs partenaires stratégiques. Cette rencontre visait à promouvoir la destination malgache auprès des professionnels du tourisme du Golfe, une région encore peu exploitée par l'offre touristique du pays.

L'événement a rassemblé une quarantaine de tours opérateurs venus de différents pays du Golfe. Leur intérêt pour Madagascar a été immédiat. Comme l'a souligné un responsable de l'ONTM, malgré ses paysages spectaculaires, sa biodiversité unique et sa culture riche, Madagascar reste encore discret sur ce marché. Pourtant, les voyageurs du Golfe recherchent de plus en plus de destinations authentiques, loin du tourisme de masse. La Grande Île, avec son offre naturelle et humaine exceptionnelle, a donc des arguments solides pour séduire ce public.

L'un des leviers majeurs pour réussir ce positionnement est l'accessibilité. Depuis septembre 2024, Emirates propose des vols directs entre Dubaï et Antananarivo, et la fréquence de ces vols a été portée à six vols par semaine en avril 2025, facilitant ainsi les déplacements entre les deux régions et renforçant l'attractivité de la destination.

Cette initiative à Dubaï s'inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement malgache visant à dynamiser le tourisme. Présente lors de l'événement, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, a réaffirmé l'engagement de l'État à diversifier ses marchés émetteurs. L'objectif est ambitieux : atteindre un million de visiteurs d'ici 2028. Pour cela, Madagascar mise sur la modernisation de ses infrastructures et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.