Les opérations pré-hivernage 2025, baptisées «Wadial Sunu Nawet», ont été officiellement lancées, hier mardi matin, à la station d'épuration de Cambérène. À cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a insisté sur la nécessité d'une mobilisation citoyenne face aux inondations, rappelant que les efforts de l'État ne peuvent suffire sans un changement profond des comportements.

«Je voudrais, tout d'abord, vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous, ce matin (hier mardi, ndlr) pour lancer les opérations pré-hivernage "Wadial Sunu Nawet"» 2025, a déclaré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, en ouverture, avant de saluer la grande mobilisation des participants qui, selon lui, témoigne de l'engagement dans le combat contre les inondations.

Revenant sur la réunion d'évaluation de décembre 2024, il a rappelé : «J'avais appelé à atténuer l'effet anthropique en promouvant un nouvel état d'esprit grâce à une stratégie de communication plus adaptée et à un renforcement de l'implication des communautés.» Le ministre a reconnu les limites des approches précédentes. «L'État a consenti beaucoup d'efforts dans les investissements pour la réalisation d'ouvrages, sans pour autant atteindre les résultats escomptés.»

Selon lui, un diagnostic réalisé dès sa prise de fonction avait révélé un faible niveau d'engagement communautaire et une agression des voies naturelles d'écoulement des eaux par des comportements inciviques, comme les branchements clandestins ou les aménagements anarchiques. Il a également pointé du doigt un manque d'appropriation des politiques de lutte contre les inondations, dû à une approche techniciste laissant peu de place aux initiatives populaires ; ce qui aurait conduit à «une attitude passive et attentiste de certains citoyens». «C'est la principale raison pour laquelle les plus hautes autorités ont initié les journées nationales "Setal Sunu Reew", pour insuffler une dynamique citoyenne de changement de comportement», a-t-il poursuivi.

Les résultats commencent à se faire sentir. «Pour la deuxième édition, nous avons curé 50 756 mètres linéaires de réseaux, traité 29 bassins de rétention, nettoyé 550 lieux publics, enlevé 6 877 tonnes de déchets. Des impacts positifs sont déjà visibles à Dakar, Touba ou Kaolack. Les opérations que nous lançons aujourd'hui s'inscrivent dans cette dynamique», a-t-il révélé, précisant qu'elles visent à promouvoir la mobilisation, l'organisation et l'engagement des communautés à travers des actions coordonnées de curage, de nettoyage et d'entretien des ouvrages. «Nous devons renforcer la résilience de nos quartiers face aux inondations. Et pour cela, nous avons besoin de l'implication de tous», a-t-il insisté, tout en rappelant que le socle de la gestion des inondations reste la prévention.

Dr C. T. Dièye a aussi alerté sur les conséquences des actes d'incivisme. «Les ouvrages continuent d'être dévoyés, les canalisations transformées en déversoirs, les bassins de rétention en dépotoirs (d'ordures), les plaques des regards volées», a déploré le ministre. Il appelle à une mobilisation de proximité pour combattre ces comportements nuisibles et annonce une montée en puissance de la police de l'assainissement. «L'État restera mobilisé. Mais chacun de nous devra être le gardien de nos ouvrages», a-t-il martelé. Et de conclure : «Je lance officiellement les opérations pré-hivernage 2025 et appelle à un minimum d'organisation et de veille communautaire pour que plus personne ne jette ses ordures dans la rue, n'obstrue les canaux, ou n'agresse les voies de passage des eaux.»