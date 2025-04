Sénégal: Revue 2024 du PNDSS 2019-2028 - Le ministère de la Santé traine un déficit de 6%

Le ministère de la Santé et de l'action sociale est à 94% de réalisation sur les engagements contenu dans la Revue annuelle conjointe (RAC) pour l'année 2024 du Plan national de développement sanitaire et social (Pndss) 2019-2028. Hier, mardi, la direction de la planification en santé avec toutes les entités dudit ministère, a tenu à faire la restitution de l'étude. Un gap de 06% est versé aujourd'hui dans les réalisations en cours.

La Revue annuelle conjointe (Rac) a été instituée pour apprécier les performances de la politique économique et sociale. Chaque année, le ministère de la Santé et de l'action sociale (Msas) fait le point sur les avancées et les contraintes notées dans la mise en oeuvre de cet instrument. Contenu dans le Plan national de développement sanitaire et social (Pndss) 2019-2028, la Rac pour l'année 2024, instance de suivi qui constitue un moment fort dans l'agenda des différents départements ministériels, pour en présenter les résultats et mesurer les performances, a atteint un niveau de performance de 94%.

Le ministre de la santé qui a présidé les travaux a déclaré : « des avancées ont été constatées et seront consolidées dans les stratégies et interventions prochaines, à tous les niveaux de notre système. Quelques contraintes ont pu empêcher l'atteinte de cibles fixées pour certains indicateurs de performance ; elles ont déjà été considérées dans le plan de résorption des gaps du secteur et seront levées très prochainement ».

Pour le ministre Ibrahima Sy, il est important de traduire en résultats les ressources budgétaires consommées par les différents programmes du ministère de la Santé et de l'action sociale, face aux exigences de meilleur pilotage, de gestion rationnelle des ressources humaines, d'amélioration du service sanitaire aux usagers, de relèvement du plateau technique et de prise en charge optimale des urgences. « La présente RAC est consacrée au bilan des réalisations de l'année 2024 qui se tient dans un contexte particulier de fin de la première phase quinquennale du Pndss 2019-2028. La Revue à mi-parcours est en phase de finalisation et débouchera surtout sur l'élaboration de la deuxième phase de ce Pndss, alignée à la Stratégie nationale de Développement (SND) «2025-2029» a-t-il soutenu.

Le ministre de la Santé pour une couverture maladie universelle

L'un des grands chantiers du ministère de la Santé et de l'action sociale du Sénégal demeure la couverture maladie universelle pour la population. Hier, mardi, lors de la Rac2024, le ministre Ibrahima Sy a réitéré cette vision d'offrir à tous les Sénégalais des soins de meilleure qualité. « Au Sénégal, certes, le premier pilier est bien assuré et concerne tout ce qui est accès à des services de santé et de qualité. Cependant les difficultés se situent au niveau du deuxième pilier. Pour tout ce qui est gestion des risques liés à la maladie, on a un système d'assurance qui couvre la moitié de la population.

Cependant, une autre partie n'en bénéficie pas. Il nous faut aussi renforcer la partie concernant une action sur les déterminants de santé. Parce que, ce sont ces trois piliers qui contribuent aujourd'hui à la réalisation de la couverture sanitaire universelle » ; a-t-il évoqué. Et d'appeler les acteurs à y travailler pour que les deux derniers indicateurs de performances soient davantage améliorés. « Une autre recommandation est qu'on doit arriver à une approche beaucoup plus holistique, une approche multisectorielle qui va aider à régler le problème de la couverture sanitaire universelle ».