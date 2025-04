Sénégal: Journées portes ouvertes de la Senelec - L'énergie comme levier de développement et d'insertion des jeunes

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Référentiel Sénégal 2050, qui érige le développement du capital humain en priorité nationale, la SENELEC organise, les 29 et 30 avril 2025, des Journées Portes Ouvertes placées sous le signe de l'engagement en faveur de la jeunesse, de la formation professionnelle et de la transition énergétique.

Ce cadre stratégique ambitionne un modèle de développement durable reposant sur l'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation du pays et l'amélioration continue des conditions de vie des populations.

Au coeur de cette dynamique, le programme école-entreprise, instauré par décret en 2018, s'impose comme une référence en matière de formation duale. Ce dispositif innovant, qui alterne enseignement théorique et apprentissage en entreprise, vise à renforcer la cohérence entre les compétences acquises par les apprenants et les exigences concrètes du marché de l'emploi.

Comme l'a souligné M. Papa Toby Gaye, Directeur Général de la SENELEC, « ce programme s'inscrit dans une logique d'insertion durable des jeunes, en répondant aux besoins réels de l'économie nationale ». Mis en oeuvre par le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), il a déjà bénéficié à plus de 5 000 jeunes, dont une proportion significative de femmes, selon la responsable des ressources humaines de la société.

Partenaire pionnière de ce dispositif, la SENELEC a formé et certifié plusieurs dizaines de jeunes dans des filières techniques telles que l'électrotechnique, l'électromécanique et l'automatisme. Nombre d'entre eux ont d'ores et déjà intégré les effectifs de l'entreprise, preuve tangible de l'efficacité du modèle école-entreprise.

Ces Journées Portes Ouvertes offrent également l'opportunité de rappeler la mission fondamentale de la SENELEC : garantir à tous un accès équitable, fiable et durable à l'énergie, tout en répondant aux défis contemporains, qu'ils soient technologiques, climatiques ou humains. Elles visent à renforcer le dialogue entre les acteurs de l'énergie, de la formation et de l'économie, dans une perspective de coopération, de partage d'expertise et d'innovation au service du progrès collectif.

« Cette initiative incarne une volonté forte d'ouverture, d'inclusion et d'excellence, au service de l'insertion professionnelle des jeunes et de la construction d'un avenir énergétique souverain et durable pour le Sénégal », a conclu le Directeur Général, M. Papa Toby Gaye. À cette occasion, plusieurs conventions de partenariat ont été signées entre la SENELEC, l'Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, diverses écoles de formation ainsi que des entreprises partenaires, afin de soutenir l'accompagnement des jeunes et de favoriser leur insertion socioprofessionnelle.