Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, Khaled Al-Eaysir a déclaré que le gouvernement d'Abou Dhabi a toujours nié son implication dans le massacre du peuple soudanais, malgré la disponibilité de preuves suffisantes en possession du gouvernement soudanais, et soutenu par les décisions du gouvernement des États-Unis qui ont imposé des sanctions aux entreprises hébergées par le gouvernement d'Abou Dhabi et leur ont fourni une couverture pour transmettre des armes et des fournitures à la milice terroriste de soutien rapide, par l'intermédiaire de laquelle le génocide et les crimes contre l'humanité sont commis.

Al-Eaysir a ajouté : « Récemment, le gouvernement d'Abou Dhabi a tenté d'échapper à sa responsabilité en accusant le gouvernement soudanais d'être derrière une cargaison d'armes appartenant prétendument aux forces armées soudanaises, dans le but de dissimuler son rôle dans le soutien aux crimes terroristes commis par la milice contre le peuple soudanais. »

Le gouvernement soudanais ne prête aucune attention à ces allégations fabriquées et est certain que le gouvernement d'Abou Dhabi utilise ses médias officiels et privés pour faire obstacle à la plainte du Soudan auprès de la Cour internationale de justice. Cette plainte est fondée sur des preuves convaincantes, notamment le déplacement d'avions appartenant à Abou Dhabi transportant des armes, du matériel et des drones stratégiques en soutien à la milice criminelle des Forces de soutien rapide.

La cause du Soudan est juste et le pays poursuivra ses efforts pour protéger les droits de son peuple. Les tentatives de tromperie n'obscurciront pas la vérité sur les crimes dont le gouvernement d'Abou Dhabi porte la responsabilité, et ne dissuaderont pas le Soudan de poursuivre juridiquement et moralement tous ceux qui ont commis des crimes contre le peuple soudanais et contribué à la destruction de ses infrastructures et de ses installations vitales.