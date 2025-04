Soudan: Un nouveau départ pour les opérations de déminage dans l'État de Khartoum avec le déploiement d'équipes de travail supplémentaires

Le Centre national d'action contre les mines a annoncé mercredi le lancement d'équipes de travail supplémentaires pour accélérer les efforts visant à éliminer les restes de guerre et à collecter les engins explosifs dans les zones de l'État de Khartoum. C'était lors d'un événement officiel honoré par le secrétaire général du gouvernement de l'État de Khartoum, le professeur Al-Hadi Abdel-Sayed Ibrahim, représentant du gouverneur.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Secrétaire général a souligné que cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement de l'État visant à sécuriser les zones récemment libérées de l'emprise des milices rebelles, notant que ces efforts sont nécessaires pour créer un environnement sûr permettant aux citoyens de retourner dans leurs foyers et sur leurs lieux de travail. Il a expliqué que la coopération entre le gouvernement de l'État, le Centre national d'action contre les mines et l'Organisation nationale d'action contre les mines et de développement est en cours depuis plus d'un an et demi, avec des travaux commençant à Omdurman, passant par Bahri, et couvrant actuellement les zones de Khartoum, du Nil oriental et de Jebel Awliya. Il a souligné que le défi existe toujours, en particulier dans les immeubles à plusieurs étages qui ont été le théâtre de violents combats dans le centre de Khartoum.

De son côté, le général de division Khaled Hamdan, directeur du Centre national de déminage et de déminage, a déclaré que les équipes du centre, dotées de personnel qualifié, ont réalisé des progrès significatifs dans le déminage des zones d'engins explosifs, contribuant à stabiliser la population et à ramener progressivement la vie à la normale.

Le major Jamal Al-Bishri, directeur du Centre d'action contre les mines de l'État de Khartoum, a passé en revue les étapes de travail et les développements observés par l'opération, indiquant que les efforts ont commencé avec une équipe de travail et ont maintenant atteint (11) équipes soutenues par des équipements modernes et des cadres spécialisés, travaillant selon un système qui comprend le signalement, la détection, la manipulation et l'élimination sûre des explosifs.