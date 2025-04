Congo-Kinshasa: Vers la paix de l'Est du pays - Donatien Nshole et Eric Nsenga signalés à Doha

La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) séjourne à Doha depuis dimanche 27 avril 2025 sur invitation du gouvernement Qatari. Ce déplacement intervient quelques jours après la signature du communiqué conjoint entre les délégués du gouvernement congolais et les délégués de la rébellion AFC/M23 soutenue par le Rwanda.

Visiblement, le Gouvernement qatari veut impliquer les responsables religieux de la République Démocratique du Congo dans la facilitation d'un dialogue direct entre les rebelles du M23 et le Gouvernement congolais.

A en croire les mêmes sources, le tandem CENCO-ECC travaillera en collaboration avec le gouvernement du Qatar dans le but de promouvoir la paix et la réconciliation dans la région, en apportant « son expertise et son engagement en faveur du dialogue et de la résolution pacifique des conflits ».

La Conférence Episcopale Nationale du Congo (Cenco) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC) sont porteuses du projet « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs ». Les deux confessions religieuses affirment leur engagement à mobiliser la population congolaise pour la paix et à renforcer la cohésion sociale dans un contexte marqué par l'insécurité persistante à l'Est de la RDC et pour la stabilité dans les Grands Lacs.

Seul bémol, cette initiative n'est pas du tout appréciée par le pouvoir en place mais soutenue par les forces politiques de l'opposition et certaines organisations internationales. Pour l'administration Tshisekedi, les confessions religieuses n'ont pas vocation à s'ingérer dans les affaires politiques et préfèrent plutôt faire confiance aux initiatives de paix pilotées au niveau régional et international.

En présence du secrétaire d'État américain, Marco Rubio, Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, Coopération Internationale et Francophonie de la RDC et son homologue rwandais, Olivier Nduhungireye ont signé une « déclaration de principes » pour un accord visant à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs, tout en mettant fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC.

Parallèlement à cette démarche, les délégués du gouvernement congolais et ceux de l'AFC/M23 disent vouloir « oeuvrer à la conclusion d'une trêve ». Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe lue sur la chaîne nationale après des discussions à Doha sous la médiation du Qatar.