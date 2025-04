Pour Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, la République Démocratique du Congo vaincra. Il considère, en effet, que l'Accord des Principes signé à Washington, la semaine dernière, est une étape cruciale pour le retour d'une paix durable dans l'Est du pays. Selon lui, le Gouvernement central, suivant les instructions du Président de la République, Félix Tshisekedi, déploie des efforts inlassables et des stratégies coordonnées pour répondre aux attentes des populations congolaises.

"Dans ce qui s'est discuté, dans ce qui se discute et dans ce qui sera conclu, seuls priment les intérêts du peuple congolais. Depuis le début de cette guerre, notre stratégie repose sur la nécessité de parvenir par tous les fronts au retour d'une paix durable, socle de tout développement et de toute idée d'intégration économique régionale. Une paix qui se fondera notamment sur le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.

La déclaration de principes signée sous les auspices des Usa qui se fonde notamment sur les efforts régionaux et la dynamique de Doha balisent la voie en vue de réussir l'objectif de la paix. C'est grâce à une stratégie claire et ferme portée par le Président de la République et le Gouvernement avec le soutien clair du peuple Congolais que nous avons ces avancées.

C'est dans le même esprit que nous devons rester mobilisés et solidaires à nos compatriotes directement affectées pour aborder les étapes suivantes. Ce qui est en jeu, en plus de la paix, c'est l'avenir du pays et de toute la région pour les décennies qui viennent", a-t-il soutenu, dans une publication faite, dé début de semaine, sur compte X.