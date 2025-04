Congo-Kinshasa: Accord des principes signé sous la facilitation de Washington, Félix Tshisekedi - 'Je ramènerai la paix véritable et définitive en RDC'

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, attache une importance significative à la démarche initiée par les Etats-Unis pour le règlement pacifique du conflit entre la RDC et le Rwanda. Après la signature de l'Accord des Principes, intervenue la semaine dernière, à Washington, le Chef de l'Etat inscrit ses efforts dans une approche réaliste centrée sur la restauration effective de la paix dans l'Est du pays et de la sécurité nationale. Le Président Félix Tshisekedi a exprimé son engagement à tenir cette bataille, hier mardi 29 avril 2025, au Palais de la Nation, à Kinshasa, au cours d'un point de presse tenu à l'occasion de la visite d'Etat de son homologue de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco.

" Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problèmes d'instabilité en RDC. C'est mon voeu et mon serment à la fois. Je n'en dirai pas plus et vous comprendrez. Je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous pour le jour où cette paix deviendra une réalité", a-t-il insisté, devant la presse conviée pour la circonstance.

Visite d'Etat stratégique à Kinshasa

Dans le même esprit, le Président Félix Tshisekedi a salué l'engagement de la Guinée Bissau en faveur de la paix en RDC et dans l'ensemble la sous-région. Selon lui, la visite d'Etat de son homologue Umaro Sissoco marque une occasion historique qui ouvre la voie à la construction des relations diplomatiques fructueuses entre Kinshasa et Bissau.

"C'est toujours un honneur et un bonheur de recevoir mon cher frère le Président Umaro Sissoco. Nous avons presque le même parcours pour arriver à la Présidence. Lorsque je suis arrivé un tout petit peu avant lui, il est venu me voir avec le même enthousiasme. Il demandait mon accompagnement puisqu'il avait, dans son pays, les mêmes défis que j'avais aussi au moment des élections de 2018. Cela s'est très bien déroulé pour lui. Depuis, nous nous sommes rapprochés davantage.

Ce que nous avons souhaité depuis longtemps est en train de se réaliser maintenant : rapprocher nos deux pays, nos deux peuples parce que nous avons quelque chose en commun, l'amour de l'Afrique. Je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont sommes en train d'être victime, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises. Surtout ces derniers temps, lorsque la situation s'est empiré avec les chutes de Goma et de Bukavu. Il a pris beaucoup de nouvelles.

Il a fait beaucoup de contacts aussi en international pour mobiliser le monde pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié et de fraternité, de solidarité surtout envers mon pays, envers mon peuple. Je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné", a déclaré Félix Tshisekedi.

Pour sa part, le Président Umaro Sissoco a donné un aperçu clair des échanges développés lors de sa rencontre avec son hôte congolais Félix Tshisekedi. Il s'est dit grandement favorable à oeuvrer en faveur de la mise en place d'une coopération stratégique entre son pays et la RDC. Il a confirmé, du reste, dans cet élan, la constitution, dans les jours qui viennent, des commissions mixtes, pour faire avancer leur vision commune pour une coopération qui soit bénéfique aux peuples congolais et guinéen.

" Nous partageons les mêmes idéaux dans l'ensemble du continent africain. Avec la RDC, nous faisons des consultations politiques et diplomatiques... On a discuté de la situation régionale. Aussi, on a convenu de donner des instructions à nos deux Ministres des Affaires étrangères pour réunir nos commissions mixtes, mais aussi de l'ouverture de nos représentations diplomatiques", a rassuré Umaro Sissoco, dans son intervention, face à la presse, au Palais de la Nation.