Congo-Kinshasa: Guy Loando Mboyo insiste sur l'importance de renforcer les mécanismes de gouvernance des ressources naturelles et forestières

Le Ministère de l'Aménagement du Territoire a lancé ce mercredi 23 avril à l'Institut National des Arts (INA), l'atelier de validation des étapes de finalisation du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT). Cet atelier est axé sur la restitution de l'étude du capital forestier national de la République démocratique du Congo. Cette étude, élaborée dans le cadre du schéma national de l'aménagement du territoire, a permis aux participants d'être beaucoup plus informés sur la méthodologie et les résultats afin de fournir des recommandations pouvant contribuer à une gestion durable et responsable des forêts congolaises.

Dans son mot d'ouverture, Guy Loando Mboyo a insisté sur l'importance de renforcer les mécanismes de gouvernance des ressources naturelles et forestières de la République Démocratique du Congo face aux différentes menaces notamment, l'exploitation illégale mais aussi sur l'implication des communautés locales et peuple autochtone dans la gestion durable à cause de leur connaissance ancestrale et leur relation avec la nature.

"Je voudrais souligner l'urgence d'une action concertée et déterminée. La déforestation, l'exploitation illégale de nos ressources menacent gravement nos écosystèmes. Il est impératif qu'on renforce nos mécanismes de gouvernances forestières en améliorant notre cadre législatif et réglementaire et en adoptant des pratiques innovantes et respectueuses de l'environnement. En outre, l'implication de nos populations locales et autochtones dans la préservation de nos ressources est cruciale. Leur savoir traditionnel et leur intime relation avec la nature font d'eux des partenaires indispensables de notre quête de durabilité", a déclaré le Ministre Guy Loando Mboyo.

L'événement se tient sous le haut patronage du Président de la République Félix Tshisekedi et sous l'égide de la Première Ministre Judith Suminwa. Il réunit plusieurs parties prenantes : des représentants des institutions étatiques, des partenaires techniques (comme le PNUD et le FONAREDD), des experts du secteur public et des spécialistes en planification territoriale et en gouvernance environnementale.

L'objectif de cet atelier est d'examiner et de valider les grandes étapes vers l'adoption d'un cadre stratégique d'aménagement du territoire, dans le but de mieux organiser l'espace national, de répondre aux enjeux démographiques, économiques et environnementaux actuels, et d'orienter les politiques publiques de manière plus cohérente.

Le Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando Mboyo, a rappelé que le processus engagé n'est pas uniquement technique, mais aussi politique, en ce qu'il pourrait influencer la manière dont les ressources, les infrastructures et les populations seront réparties à travers le pays dans les années à venir.

Pour les participants, cette initiative marque une étape importante dans un pays où l'urbanisation croissante, la pression foncière et les déséquilibres régionaux posent des défis majeurs à la gouvernance du territoire.

L'atelier s'inscrit dans une volonté de doter la RDC d'un modèle d'aménagement plus équilibré, capable d'accompagner les dynamiques de développement tout en tenant compte des réalités locales.

Responsable de ses ressources pour le bénéfice de générations présentes et à venir, cette étude sur le capital forestier national vise à évaluer les potentiels écologiques, économiques et sociaux de massifs forestiers à travers le vaste territoire de la RDC. Cette étude produira des informations cartographiques rassemblées dans un atlas commenté et formulera des propositions concrètes pour la gestion de différents types de forêt du pays. Et les informations nourriront l'élaboration du schéma national sur l'aménagement du territoire", a-t-il dit.

La réalisation de cette étude a été confiée à FRMi (Forêt Resource Management Ingénierie) avec l'implication des ministères de l'aménagement du territoire et de l'environnement et développement durable avec l'appui du PNUD.