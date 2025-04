Congo-Kinshasa: Journée d'éveil de conscience professionnelle, OCC - Etienne Tshimanga Mutombo consacre Floribert Bwana martyr de l'intégrité et héros de la lutte contre la corruption

Dans un élan de mémoire et d'engagement renouvelé contre les antivaleurs, l'Office Congolais de Contrôle (OCC) a consacré la journée de ce mardi 29 avril 2025 à l'éveil de conscience professionnelle. C'était un événement grandiose organisé en hommage à Floribert Bwana Chui Bin Kositi, cet ancien inspecteur de conformité, basé à Goma, a payé le prix ultime en 2007 pour avoir farouchement refusé des pots-de-vin visant à autoriser l'entrée sur le territoire congolais de denrées alimentaires impropres à la consommation, protégeant ainsi la santé de ses compatriotes. La commémoration s'est déroulée en deux temps forts, démontrant à la fois la dimension spirituelle et institutionnelle de cet hommage. Une messe solennelle a d'abord été célébrée à la Paroisse Sainte-Anne, rassemblant fidèles et collègues dans le recueillement. Puis, une conférence de presse s'est tenue à Béatrice Hôtel de Kinshasa.

La portée de l'événement a été soulignée par la présence de personnalités de haut rang dont le Nonce Apostolique en RDC, Monseigneur Mitja Leskovar, l'Evêque auxiliaire de Kinshasa, Monseigneur Edouard Isango, un Représentant de la Cellule d'Innovation et de Changement de Mentalités, ainsi que des membres de la Communauté Sant'Egidio, témoignant de la résonance profonde du sacrifice de Floribert Bwana bien au-delà des murs de l'OCC.

Ouvrant la conférence, le Directeur Général de l'OCC, Etienne Tshimanga Mutombo, a rendu un hommage vibrant à celui qu'il a qualifié de héro de l'OCC. Il a rappelé le parcours exemplaire de cet homme dont le nom est désormais synonyme de droiture.

"Je me tiens solennellement devant vous afin de remplir un devoir revêtant une particulière importance, celui d'honorer la mémoire de Bwana Chui Bin Kositi, tombé en service, fidèle à son engagement jusqu'à l'ultime sacrifice», a déclaré le DG Tshimanga. Il a, ensuite, brossé le portrait de cet employé modèle en ces termes : "Floribert Bwana Chui Bin Kositi, né le 13 juin 1981 à Goma, était un jeune laïc catholique animé par un sens aigu de la justice et du devoir. Entant qu'employé dévoué à l'Office Congolais de Contrôle, il a veillé à ce que les produits avariés, introduits sur le territoire national, ne soient jamais consommés par la population, préservant ainsi leur santé et leur sécurité".

Le Directeur Général a tenu à souligner la nature volontaire et consciente du sacrifice de Bwana Chui : "Il est important de noter que ce choix n'était pas une imposition d'une quelconque autorité mais il l'a consenti librement, acceptant avec humilité la noblesse de ceux qui savent que servir, parfois, c'est donner sa vie". Pour l'OCC, l'héritage est clair : "Il est désormais un héros pour l'Office Congolais de Contrôle, il demeure et demeurera un modèle et un exemple de valeur élevée pour les Agents et Cadres, de génération en génération".

S'adressant directement au personnel de l'OCC, le DG Tshimanga a lancé un appel puissant.

"A vous Cadres et Agents de l'Office Congolais de Contrôle, je voudrais que cette journée mémorable consacrée à l'éveil de la conscience professionnelle, reste gravée dans vos vies, dans vos esprits pour que vos valeurs de dignités, de sacrifices, d'honneur fassent partie de toutes les activités de l'Office. Au demeurant, puissent chaque agent et cadre se trouvant devant ses devoirs et responsabilités de conception, de coordination et d'exécution, se rappeler de cet exemple sacré", a-t-il souligné.

Plus loin dans son speech, il a rappelé les conditions affreuses de la mort du héros de l'OCC.

"Floribert Bwana a fait le choix courageux de tenir fermement à ses principes et de refuser toute forme de corruption. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2007, après son refus de compromettre les valeurs qu'il incarnait, il a été enlevé et assassiné. Par cet acte tragique, il a rejoint les rangs des martyrs dont la vie est une lumière dans l'obscurité des antivaleurs". Il a également exprimé sa joie face à la reconnaissance ecclésiale, notant que le Pape François avait approuvé sa béatification le 25 novembre 2024, saluant son sacrifice comme un témoignage exemplaire de foi et d'intégrité morale.

L'initiative d'instaurer cette journée annuelle d'éveil de conscience professionnelle revient au Président du Conseil d'Administration de l'OCC, M. Fortunat Ndambo. Se félicitant de la réussite de cette première édition, il a réitéré l'importance de s'inspirer de l'exemple de Floribert Bwana Chui pour transformer l'institution.

« Son intégrité, son sens élevé d'hospitalité, ne l'ont pas poussé à rendre un mauvais service pour la RDC," a affirmé le PCA Ndambo. Il a expliqué la genèse de cette journée : "On peut maintenant comprendre tous pourquoi le Conseil d'administration de l'OCC a décidé dans sa résolution numéro 8, contenue dans le procès-verbal numéro 2 de juin 2024, d'attribuer à Floribert Bwana Chui une journée d'éveil de conscience professionnelle, qui devra être commémorée tous les mois de juillet de chaque année, en vue de conjurer contre le démon de la corruption au sein de cet établissement public".

Il a conclu par un appel mobilisateur : "Vu la mission confiée à l'OCC, nous devrions tous prendre exemple sur lui, pour faire un office nouveau et libéré de la corruption". Il a également annoncé que des titres de mérites seraient décernés aux travailleurs exemplaires lors de prochaines éditions.

Vers la béatification

Le sacrifice de Floribert Bwana Chui n'a pas laissé l'Eglise indifférente. Son refus de céder à la corruption au péril de sa vie a été perçu comme un acte de foi héroïque. Peu après sa mort, le Vatican a diligenté une enquête pour comprendre les circonstances de ce drame. Le procès en béatification, ouvert en 2016, a permis de recueillir plus de 3000 témoignages attestant de ses vertus.

La reconnaissance officielle de son martyre approche à grands pas. Comme l'a rappelé le communiqué du Diocèse de Goma, la célébration de sa béatification est prévue en deux temps. Le 15 juin 2025 à Rome, avec le Rituel de Béatification à la Basilique Papale Saint-Paul-hors-les-Murs, et le 8 juillet 2025 à Goma, date anniversaire de sa « naissance au ciel », avec la translation de sa dépouille du cimetière vers la Cathédrale de Goma, qui deviendra un lieu de pèlerinage. Floribert rejoindra ainsi le panthéon des bienheureux congolais, aux côtés d'Isidore Bakanja, Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta et Albert Joubert.

Le Nonce Apostolique, Mitja Leskovar, prenant la parole, a résumé la portée de cet événement.

"Son martyr est une tragédie et en même temps une célébration, car il a refusé l'argent et a gagné la reconnaissance collective, la vie éternelle. Aimez ce que vous faites, aimez votre pays en faisant du bien. Que personne ne vous éloigne de l'amour de votre pays", a-t-il exhorté.

Dans un moment particulièrement émouvant, un représentant de la famille Bwana a pris la parole. Exprimant une profonde gratitude envers les autorités de l'OCC pour l'institution de cette journée, la famille a souligné l'importance de cet acte de mémoire. Reprenant les mots du Nonce Apostolique, ils ont rappelé que l'OCC constitue le berceau de béatification de Floribert Bwana Chui, car c'est dans l'exercice de ses fonctions au sein de cette institution qu'il a manifesté les valeurs intrinsèques du futur Bienheureux Congolais, celles du refus de toute forme de corruption.

La famille a également rappelé les paroles du Pape François lors de sa visite en RDC en 2023, citant Floribert en modèle et affirmant que son témoignage « laisse espérer une Afrique et un monde libéré du démon de la corruption ».

Dans un geste d'une grande force morale, la famille a conclu par un message de pardon. "Le message de la mère biologique de Floribert ainsi que de sa famille est que nous avons accordé le pardon à ceux qui ont fait du mal à Floribert Bwana Chui en lui ôtant la vie et les invitons par cette même occasion à suivre le modèle de Floribert afin qu'ils soient aussi la lumière de ce monde".