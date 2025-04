Tunisie: UIB - Un modèle d'engagement sociétal intégré et structurant

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Union Internationale de Banques (UIB), Ouassel Bahri, Responsable Communication, est revenue en détail sur le volet Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) de la banque. Une intervention marquée par la volonté affirmée de renforcer l'impact social, culturel et éducatif des initiatives de l'UIB.

En effet, dans un contexte où les attentes sociétales sont croissantes, l'UIB met un point d'honneur à soutenir des projets qui ont du sens, favorisant la cohésion sociale, l'inclusion numérique et la médiation culturelle. "Ce sont des dimensions humaines, éducatives et patrimoniales que nous valorisons à travers chaque partenariat, dans une logique de création de valeurs partagées, durables et responsables", a souligné Ouassel Bahri.

Bahri a, en effet, rappelé que chaque année, l'UIB accompagne son Assemblée Générale de la publication volontaire d'un Rapport Responsabilité Sociétale et Engagement Citoyen, véritable vitrine de ses actions. Ce rapport reflète une volonté de transparence totale, conformément à la stratégie d'information financière de la banque.

"L'ancrage RSE de l'UIB repose sur trois structures complémentaires qui catalysent l'engagement des collaborateurs : l'Association Féminin by UIB, la Fondation Solidarité & Innovation, et la Fondation Arts & Culture", a-t-il encore précisé.

Il a ajouté qu'en 2024, l'Association Féminin, qui célèbre cette année ses 10 ans, a mené des campagnes de sensibilisation d'envergure sur les cancers féminins et masculins, tout en promouvant l'éducation positive à travers le programme « Éducaire ». Elle a également renouvelé son soutien à l'entrepreneuriat au féminin avec le Trophée FemTech, dans le cadre des Trophées des Femmes Entrepreneurs de Tunisie. "Ces actions s'inscrivent dans une politique RH qui a valu à l'UIB d'être distinguée pour la troisième fois par le prix Femmes Maghrébines, et de conserver la certification européenne Gender Equality European Standard - une première en Tunisie et en Afrique depuis 2019", a-t-il encore précisé.

La Fondation Solidarité & Innovation, quant à elle, met l'accent sur l'inclusion numérique et la santé. En partenariat avec SOS Villages d'Enfants Tunisie, elle a implanté des "maisons digitales" équipées pour former et autonomiser les jeunes. Elle a également coordonné un programme d'éveil musical en collaboration avec l'association IBRAD, touchant plus de 3 000 enfants dans 28 établissements à travers 15 gouvernorats.

De son côté, la Fondation Arts & Culture affirme l'engagement culturel de l'UIB. La banque est partenaire historique de plusieurs festivals de renom, notamment le Festival international d'El Jem, le Festival de Dougga et des événements artistiques innovants comme Symphonie au sommet, organisé au Cap Angela.

"L'engagement des collaborateurs est au coeur de cette dynamique : plus de 50 % participent activement aux projets RSE, qu'il s'agisse de la chorale d'entreprise, d'ateliers artistiques ou d'initiatives solidaires... Nos engagements sociétaux ne sont pas périphériques, ils sont constitutifs de notre mission. Une banque moderne doit assumer un rôle structurant dans son environnement", a encore précisé Ouassel Bahri, réaffirmant l'ambition de l'UIB de conjuguer utilité économique et impact citoyen.