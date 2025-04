Tunisie: Coupe du pays - Huitièmes de finale - JSK-ESS (14h30 au stade Hamda Laaouani) - JSK - Une réaction attendue

Les derniers événements survenus ont perturbé l'équipe. Ce sera un match spécial avec une question : les Aghlabides ont-ils le moral et la tête pour se relancer ? On fera tout pour cela.

Rien ne va plus à la JSK. En quelques jours, l'équipe qui marchait sur du velours en Ligue 2 s'est embarquée dans une série de contretemps en commençant par le départ de Othmane Chehaïbi. Celui qui a conduit l'équipe à dominer le championnat de Ligue 2 avec un effectif moyen s'est trouvé obligé de quitter les lieux. Majdi Rachdi le supplée et c'est une défaite surprenante contre l'ESJerba à Kairouan à quelques journées de la fin.

Le tableau a vite viré au noir avec des coulisses chaudes et une ambiance des plus moroses. Ça ne peut se produire qu'à Kairouan et à la JSK, tellement ce n'est pas nouveau. Majdi Rachdi a vite compris que la JSK est secouée par une crise profonde et que les joueurs sont démobilisés et déboussolés. Il claque la porte (et c'est tant mieux), et c'est Hafedh Houarbi, l'adjoint de Othmane Chehaïbi, qui revient pour diriger l'équipe.

Lui qui connaît bien l'ambiance des vestiaires et qui, vu son statut d'ex-grand joueur, peut mettre fin à cette indiscipline générale. Mais il faudra que les dirigeants (point faible du club, il faut l'avouer) suivent et l'aident à sauver les meubles. La JSK affronte son rival historique, l'ESS. Dans d'autres circonstances, ç'aurait été un match équilibré surtout que c'est la coupe. Combien de fois l'Etoile, même dominatrice en championnat, a calé à Kairouan en championnat et en coupe et les statistiques sont là. Mais, aujourd'hui, cette JSK n'est pas confiante. Sous pression, les équipiers de Jerbi et Fatnassi devront se surpasser et retrouver leurs repères pour un exploit.

L'équipe de Hafedh Houarbi n'est pas garnie en individualités, c'est une équipe qui sait gagner, qui sait défendre et peut compter sur le métier de quelques joueurs. Côté choix, Houarbi va être contraint de composer avec l'effectif qu'il a sous la main. Et quid de Yassine Salhi et Beji, deux joueurs contestés par le public qui leur impute cette indiscipline générale ? Écartés dans un premier temps, vont-ils être blanchis et utilisés aujourd'hui? Fort probablement. L'amalgame des joueurs de métier comme ce duo ( avec Naffati, Jerbi et Dekhili), ainsi que les jeunes du club comme Dhouibi, Fatnassi et Zaïri, a donné ses fruits avant cette dernière crise. Il semble que la famille élargie de la JSK a pu se mettre ensemble pour éteindre le feu.

L'ambiance s'est améliorée et on a une sorte de paix et de détermination qui anime tout le monde. Un grand match contre l'ESS et une qualification feront tellement de bien à l'équipe. La JSK n'évoluera pas en outsider décimé et démotivé, elle défendra avec cran ses chances. C'est la coupe, c'est le stade Hamda Laâouani à Kairouan, et c'est l'Etoile comme adversaire. Tout est là pour une réaction d'amour-propre. La balle est dans le camp de Houarbi et de ses joueurs.