Afrique: Coupe de Tunisie - Huitièmes de finale - JSK-ESS (14h30 au stade Hamda Laaouani) - ESS - Avec les mêmes ardeurs

La dynamique de victoire doit rester intacte pour une ESS qui sait voyager.

La Presse -- Une compétition en cache une autre pour les Etoilés, appelés à composer avec les déplacements qui s'enchaînent entre championnat et coupe. Cette fois, ce seront les Aghlabides qui seront au menu. Volet effectif, Mohamed Mkacher arrive à présenter un onze compétitif à chaque sortie malgré de nombreux aléas, méforme ou blessures pour certains. Ainsi, outre l'indisponibilité prolongée de Houssem Ben Ali en défense ou Nizar Smichi en attaque, il faut savoir que Rayan Anan, un des hommes forts de cette fin de saison, ne sera pas là, puisque retenu en sélection U20 à la CAN d'Egypte. Malgré tout, on croit savoir que Mkacher va aligner ses meilleurs éléments, à savoir les joueurs les plus rodés et expérimentés parmi le groupe pour y défier la JSK, comme on l'a entrevu face au Stade de Mornag au tour précédent. L'Etoile n'aura certainement pas la tâche aisée cet après-midi sur le gazon naturel du stade Hamda Laouani de Kairouan. Les Etoilés se sont entraînés au stade M'hamed Maârouf, sous la supervision du président du club, Zoubaïer Beya, qui leur a prodigué de précieux conseils et dopé le moral.

Emballer la partie

Un match de coupe, ça se gagne sur des détails, mais aussi avec le plaisir de jouer et l'envie de passer au tour suivant. Les Etoilés, maîtres de leur sujet en championnat, ne viendront pas non plus « la fleur au fusil ». Ce sera un esprit conquérant qui va les animer afin d'aller chercher un précieux ticket pour les quarts de finale. On peut compter sur le milieu avec Fadi Ben Choug et l'attaque avec la paire Aouani-Chaouat pour faire la différence. Oussama Abid, émoussé au cours des dernières parties, va certainement débuter. Au poste de gardien de but, Khardani devrait reprendre sa place, tandis qu'en défense, Dagdoug, Naouali (décisif contre Gafsa), Ghedamsi ont les faveurs pour débuter. Reste un poste à pourvoir entre le Guinéen Camara ou Nessim Hnid s'il est bon pour le service. Au milieu, l'Ivoirien Gbo essayera de stabiliser l'entrejeu et constitue un élément clé dans la récupération. Ben Choug et Abid devraient donc compléter le milieu du terrain. L'attaque, le compartiment le plus stable avec le trident Chamakhi, Aouani et Chaouat, ne devrait pas connaître de chambardement.

Maintenant, l'essentiel est de bien finir le travail, cette saison, avec un double enjeu, à savoir finir sur le podium pour un ticket qualificatif pour une compétition interclubs africaine et aller le plus loin possible en coupe de Tunisie. En fin de saison, pour réaliser les objectifs de début, il faut retenir que chaque match devient une sorte de « finale » qu'importe l'adversaire...