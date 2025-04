Afrique Centrale: Signature d'une 'déclaration de principes' entre la RDC et le Rwanda pour la promotion de la paix et le développement.

La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont signé, le vendredi 25 avril dernier à Washington une « déclaration de principes » pour un accord visant à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs, tout en mettant fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC.

Dans cette déclaration, les deux pays prennent l'engagement mutuel de respecter la souveraineté et les frontières établies et promettent également de soutenir l'intégration économique régionale en renforçant notamment la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minerais critiques.

Et ce mardi 29 avril 2025, dans une déclaration au cours d'une conférence conjointe avec son homologue de Guinée Bissau Umaro Sissoco en visite officielle à Kinshasa, le Président Félix Tshisekedi a salué la "déclaration des principes " signée entre le Rwanda et la RDC.

Le chef de l'État congolais estime que cette déclaration des principes est une avancée significative, un pas dans la bonne direction pour mettre fin à l'instabilité de la RDC.

Cependant, tout en se montrant optimiste, le chef de l'Etat Congolais reste réservé quant aux détails de cette déclaration et a donné rendez-vous au peuple congolais le jour où cette paix deviendra une réalité.

Et pour certains analystes politiques congolais, il revient impérativement à la RDC d'être vigilante et d'éviter de signer un accord mal conçu et mal négocié pouvant compromettre l'avenir des générations futures.

En effet, la RDC et le Rwanda, en consultation avec le gouvernement des États-Unis, s'engagent à créer un avant-projet d'accord de paix pour examen commun par les deux pays au plus tard le 2 mai 2025.