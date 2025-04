Congo-Kinshasa: Est du pays - Les représentants des Etats-Unis et 5 autres pays conviennent de s'attaquer aux causes des crises en cours

A la suite de la réunion trilatérale tenue à Doha le 18 mars entre les présidents de la RDC, du Rwanda et du Qatar et dans le cadre des efforts continus visant à résoudre la situation dans l'Est de la RDC, des représentants de la République togolaise, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Qatar, de la RDC et du Rwanda se sont réunis à Doha ce mercredi 30 avril. Ils ont convenu de s'attaquer, par le biais du dialogue, aux causes profondes des crises en cours et aux défis entravant la consolidation d'une paix durable dans la région.

C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires de l'Etat du Qatar.

Cette réunion leur a permis de réaffirmer leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région des Grands lacs.

« Les discussions ont porté sur les efforts déployés pour faire face à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, sur le dialogue en cours entre le Gouvernement de la RDC et le mouvement Alliance fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC-M23) ainsi que sur la situation humanitaire persistante dans la région qui continue de nécessité une réponse urgente et coordonnée et durable », lit-on dans le communiqué.

Les représentants ont salué la déclaration conjointe entre la RDC et l'AFC/M23 sur leurs engagements en faveur d'un cessez-le-feu, lequel constitue une priorité immédiate pour permettre l'acheminement sûr et rapide de l'aide humanitaire.

Ils ont réaffirmé leur position commune concernant la nécessité pressante pour les partis au conflit de parvenir à une résolution sans délai, conformément aux engagements relatifs à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des deux pays.

Les participants à cette réunion ont accueilli favorablement les avancées significatives concrétisées par la signature de la déclaration de principe à Washington, le 25 avril, et ont exprimé leur volonté de contribuer aux efforts en cours visant à renforcer la confiance mutuelle, instaurer un cessez-le-feu durable et parvenir à une résolution pacifique du conflit.