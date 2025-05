Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 mai 2025

revue de presse

Le Jazz, un moyen de promouvoir le dialogue et la paix sur tous les continents

La Journée internationale du jazz est célébrée ce 30 avril dans plus de 190 pays du monde. L’édition de cette année est marquée par un programme spécial d'événements qui se déroule dans la ville hôte mondiale, Abu Dhabi, ville créative de l'UNESCO pour la musique.

La Directrice générale de l’UNESCO Mme Audrey Azoulay s’enthousiasme ainsi à l’idée de célébrer la Journée internationale du jazz à Abou Dabi. Pour elle, cette édition mettra en lumière la richesse culturelle d’Abu Dhabi tout en soulignant la capacité du jazz à tisser des liens entre les communautés et à promouvoir le dialogue et la paix sur tous les continents.

Cette journée souligne l’importance du Jazz dans son rôle d’unifier les cultures et les peuples. Apparu aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, le Jazz est le fruit du métissage entre la culture afro-américaine issue de l’esclavage et de la culture européenne importée par les colons. (Source allAfrica)

Tchad : Succès Masra appelle Mahamat Déby à « changer de cap »

Un an après l’élection présidentielle, le leader du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, a lancé un appel direct au président Mahamat Idriss Déby Itno pour un changement de gouvernance au Tchad, qu’il juge indispensable pour répondre aux attentes du peuple.

Dans un message diffusé à l’occasion du septième anniversaire de son parti, l’ancien Premier ministre de transition invite le chef de l’État à rompre avec les pratiques du passé. « Changer de cap pour que le changement voulu par le Peuple devienne réalité », a-t-il dit dans ce message solennel intitulé à l’attention du Maréchal Président.

Succès Masra y réitère son attachement à l’Accord Toumaï pour la Stabilité et le Développement du Tchad, signé à Kinshasa en octobre 2023, base selon lui d’un nouveau contrat social. Il appelle à l’application effective de ses dispositions, notamment en matière de réforme des forces de défense et de sécurité, de gouvernance participative et de diversité politique. (Source apanews)

Burkina Faso : la junte mobilise ses partisans après avoir dénoncé une énième tentative de coup d’Etat

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mercredi 30 avril à Ouagadougou en soutien au régime. C’est l’une des plus importantes manifestations projunte depuis le coup d’Etat militaire de septembre 2022.

« Vive la résistance anti-impérialiste » : plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mercredi 30 avril à Ouagadougou en soutien à la junte souverainiste au pouvoir au Burkina Faso, quelques jours après la dénonciation par les autorités militaires d’un « grand complot » en vue d’une tentative de coup d’Etat. (Source Lemonde Afrique)

Mali: vers une pérennisation de la Transition sans élections

Le Mali s’achemine vers une pérennisation de la période de Transition et un maintien des militaires au pouvoir sans élections. Les « consultations » des « forces vives » du pays, orchestrées par les autorités de transition, se sont achevées mardi 29 avril. La Primature a publié dans la soirée les recommandations finales : dissolution des partis politiques, comme attendu, mais aussi élévation du général Assimi Goïta au rang de président de la République pour cinq années renouvelables.

Les élections régulièrement promises et repoussées depuis ce coup n’auront finalement pas lieu, du moins pas avant « la pacification du pays ». Pour rappel, le Mali est en guerre depuis une quinzaine d’années sur plusieurs fronts : contre les groupes jihadistes du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Jnim, lié à al Qaeda) et de l’État islamique au Sahel, ainsi que contre les rebelles indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA), du fait de la rupture de l’accord de paix de 2015, par les autorités de transition elles-mêmes. (Source RFI)

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé appelle à un conclave national

À six mois de la présidentielle d’octobre 2025, Charles Blé Goudé, président du COJEP, appelle à l’organisation d’un conclave national réunissant pouvoir, opposition et société civile. Il souhaite un dialogue franc sur les tensions actuelles, les exclusions électorales et la réforme de la CEI, afin d’éviter une nouvelle crise et garantir des élections inclusives et apaisées en Côte d’Ivoire.

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), Charles Blé Goudé, a lancé ce lundi 28 avril un appel solennel à l’organisation d’un conclave national, en vue d’aboutir à des élections présidentielles apaisées en octobre 2025.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook officielle, l’ancien ministre a proposé de réunir autour de la même table le pouvoir, l’opposition et la société civile. Selon lui, une telle initiative ne doit pas être perçue comme une faiblesse du gouvernement ni comme un triomphe pour l’opposition, mais comme une démarche de responsabilité collective. (Source Africa 24)

RDC : Le CICR escorte des centaines de soldats congolais désarmés

Des centaines de soldats et de policiers congolais, accompagnés de leurs familles, ont été transférés de Goma, ville rebelle située dans l'est du Congo, vers la capitale Kinshasa, a annoncé mercredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Les soldats et les policiers ont trouvé refuge dans la base de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo (MINUSCA) depuis janvier, lorsque le conflit qui dure depuis des décennies dans l'est du Congo s'est intensifié avec l'avancée des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et la prise de la ville stratégique de Goma.

Le transfert de Goma vers Kinshasa, située à environ 1 600 kilomètres à l'ouest, devrait durer plusieurs jours, a déclaré Myriam Favier, responsable du CICR à Goma, lors d'un point de presse mercredi. (Source Africanews)

UA : levée des sanctions et réintégration du Gabon au sein de l’institution panafricaine

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mercredi 30 avril 2025 que le ministère des Affaires étrangères a annoncé la levée des sanctions imposées au Gabon au lendemain du coup d’Etat du 30 août 2023. Cette décision intervenue lors d’une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) marque officiellement le retour du pays au sein de l’institution panafricaine.

C’est par la voix du chef de la diplomatie gabonaise Michel Régis Onanga Ndiaye que l’annonce de cette décision prise par le Conseil de paix et de sécurité de l’UA a été annoncée. Selon le ministre des Affaires étrangères, elle symbolise la reconnaissance de l’adhésion de l’organisation africaine au processus électoral du 12 avril 2025, aux réformes institutionnelles et politiques initiées par les autorités gabonaise. (Source GabonMediaTime)

Fête du Travail au Togo : entre symboles et doléances

Ce jeudi 1er mai, les centrales syndicales s’apprêtent à marquer la fête du Travail par un programme sobre mais symbolique, marqué notamment par la reprise du traditionnel défilé suspendu ces dernières années, principalement en raison de la crise sanitaire.

Le moment fort de cette journée sera une rencontre officielle entre syndicats, gouvernement et patronat, prévue au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT). Le ministre du Travail, Gilbert Bawara, ainsi que des représentants du Conseil national du patronat (CNP-Togo), y sont attendus.

À l’issue de cette rencontre, un cahier de doléances sera remis aux autorités, dans un esprit de dialogue social constructif. (Source togonews)

Ibrahim Diarra, le phénomène malien élu meilleur joueur de la finale de la Youth League

Il a éclaboussé la finale de la Youth League 2025 de son talent. En inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive face à Trabzonspor (4-1), Ibrahim Diarra n’a pas seulement offert le titre au FC Barcelone. Il a surtout signé son acte de naissance au plus haut niveau. À 18 ans, l’ailier malien, formé à Africa Foot et arrivé à La Masia, s’impose déjà comme l’un des joyaux de la génération montante du Barça. Élu meilleur joueur de la finale de la Youth League, le nom d'Ibrahim Diarra est désormais sur toutes les lèvres.

Avant de fouler les pelouses impeccables de la Masia, Ibrahim Diarra a fait ses classes à Africa Foot, une académie réputée de Bamako. Là-bas, il a aiguisé ses dribbles, affiné son sens du jeu et développé cette élégance balle au pied qui fait aujourd’hui sa signature. L’académie, connue pour ses méthodes exigeantes et sa philosophie tournée vers le jeu offensif, a vu passer plusieurs jeunes promesses, mais peu ont gravi les échelons aussi vite que lui. (Source cafonline)

Benin - 6 stations radio renouvellent leurs conventions avec la HAAC

Ce mercredi 30 avril 2025, 6 stations de radiodiffusion sonore ont renouvelé leurs conventions avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). La cérémonie de renouvellement de conventions a été présidée par le président Edouard LOKO.

Six organes audiovisuels de radiodiffusion sonore renouvellent leurs conventions avec la HAAC. Il s’agit de 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮, 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗪𝗲̂𝗸𝗲̂, 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗙𝗠, 𝗧𝘂𝗸𝗼 𝗦𝗮𝗿𝗶 𝗙𝗠, 𝗖𝗔𝗣𝗣 𝗙𝗠 𝗲𝘁 𝗔𝗹𝗹𝗲́𝗹𝘂𝗶𝗮 𝗙𝗠. Ils ont renouvelé leurs conventions, ce mercredi 30 avril 2025, en se conformant ainsi aux obligations contenues dans les cahiers de charges. (Source 24haubenin)