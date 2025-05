Afrique: Coopération Sud-Sud - L'Afrique de l'Ouest et du centre s'engagent à resserrer leurs liens maritimes

En visite de travail au Congo, le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre (OMAOC), le Dr Paul Adalikwu, a rencontré, le 28 avril, à Brazzaville la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, pour solliciter l'aide et le leadership de la présidente en exercice afin de l'accompagner efficacement dans l'accomplissement de ses missions à la tête de cette organisation.

Les échanges entre les deux personnalités s'inscrivent dans le cadre stratégique ponctué sur le bénéfice de tous les Etats membres de cette organisation. Le secrétaire général de l'OMAOC a annoncé l'organisation du cinquantième anniversaire de cette institution et a rendu compte des différentes missions menées.

Profitant de cette audience, le Dr Paul Adalikwu a souligné également l'importance d'une collaboration étroite et d'un appui politique fort pour renforcer l'action de l'organisation au profit des États membres.

« Je suis très heureux d'être reçu en audience par madame la ministre des Transports, qui est aussi présidente en exercice de l'OMAOC. Je suis venu en tête avec deux objectifs, notamment celui de solliciter son leadership, son aide pour accomplir mes missions en tant que secrétaire général de l'OMAOC, avec elle devant moi comme présidente en exercice de cette organisation. Ensuite, celui d'annoncer la célébration du cinquième anniversaire de l'OMAOC. Je suis venu avec l'espoir de discuter et de prendre ses instructions pour l'organisation de cet événement », a indiqué Paul Adalikwu, secrétaire général de l'OMAOC.

En marge de ces échanges, des questions techniques relatives au fonctionnement du secrétariat général également ont été abordées. Il s'est agi notamment d'examiner les voies et moyens de rendre plus efficace la coordination entre les différents organes de l'OMAOC, dans le souci constant de renforcer les capacités des États membres ainsi que de promouvoir une gouvernance maritime intégrée et durable.

La ministre Ebouka-Babackas a, en outre, dans son rôle de présidente en exercice, réaffirmé son engagement à oeuvrer aux côtés du secrétaire général pour faire de l'OMAOC un levier de coopération régionale exemplaire dans les domaines du transport maritime, de la sûreté portuaire et du développement des infrastructures. Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité entre les pays membres pour faire face aux défis communs liés à la croissance bleue dans l'espace maritime ouest et centre-africain.

A l'issue de cette rencontre, le secrétaire général de l'OMAOC a exprimé sa joie tout en remerciant la bonne gouvernance de la ministre. « Je suis très satisfait de la rencontre, c'est ma première fois de rencontrer la ministre, et cette audience a été très chaleureuse, et nous avons échangé sur toutes les questions techniques et j'espère que cela va nous permettre de travailler ensemble au bénéfice de tous les États de l'Afrique de l'Ouest et du centre. C'est donc une plus grande collaboration entre la République du Congo et le Royaume du Maroc au profit de toute la région », a-t-il renchéri.