Afrique de l'Ouest: Fête du Travail 2025 - La MFWA appelle à une action urgente face aux défis économiques des journalistes

communiqué de presse

À l'occasion de la Fête du Travail 2025, célébrée en Afrique de l'Ouest sous le thème : « OEuvrer pour la paix et la stabilité afin de favoriser l'industrialisation, le commerce et le travail décent pour la justice sociale », la Media Foundation for West Africa (MFWA) lance un appel pressant à tous les acteurs pour qu'ils prennent des mesures décisives face aux défis économiques persistants qui fragilisent le journalisme dans la région.

En août 2023, la MFWA, en collaboration avec le Département des études de communication de l'Université du Ghana, a mené une étude approfondie sur l'état des médias au Ghana. Ce rapport a mis en lumière de nombreuses difficultés : salaires insuffisants, absence ou faiblesse des assurances-vie, précarité de l'emploi. Autant de problèmes qui affectent de nombreux journalistes. Bien que ces constats concernent principalement le Ghana, ils illustrent des fragilités structurelles et financières plus larges qui touchent les médias à travers toute la sous-région.

L'étude révèle également que plusieurs médias, confrontés à une baisse drastique des revenus publicitaires, ont dû réduire leurs effectifs voire fermer, aggravant ainsi le chômage parmi les professionnels des médias. Ces conclusions soulignent l'urgence de solutions systémiques pour garantir la pérennité et la vitalité du secteur.

Même si le Ghana est souvent cité pour la liberté et le dynamisme de sa presse, ses difficultés révèlent des problèmes plus profonds dans les 16 pays de la CEDEAO. C'est dans ce contexte que la MFWA s'aligne avec le thème de la International Trade Union Confederation - Africa pour la Fête du Travail 2025, qui insiste sur la paix, le travail décent et la justice sociale.

La MFWA estime que des conditions de travail dignes pour les journalistes ne sont pas seulement essentielles pour leur subsistance, mais sont également fondamentales pour préserver la gouvernance démocratique, la transparence et la redevabilité publique. Les journalistes jouent un rôle de vigie, d'éducateurs et de remparts contre la désinformation, et ils doivent être soutenus pour assumer pleinement ces missions.

La MFWA invite les gouvernements de la sous-région, en tant qu'employeurs et communicateurs clés, à soutenir activement le secteur des médias. L'un des moyens concrets serait d'assurer une répartition équitable de la publicité institutionnelle rémunérée, ce qui contribuerait à la viabilité financière des organes de presse.

Elle encourage également les organisations de la société civile à continuer de défendre les droits et le bien-être des journalistes. Des initiatives comme le West Africa Network of Activists and Media Defence Lawyers (WANAMDEL), qui apporte un soutien juridique aux journalistes face aux menaces et harcèlement, le Next Generation Investigative Journalism (NGIJ), qui forme la relève, sont des pas dans la bonne direction. Toutefois, davantage d'efforts sont nécessaires pour améliorer l'environnement global de travail des journalistes.

Les propriétaires et gestionnaires de médias sont aussi appelés à innover en tirant parti des plateformes numériques, en explorant la monétisation des contenus et en diversifiant leurs sources de revenus afin de renforcer leur résilience et le bien-être de leur personnel.

En cette Fête du Travail, la MFWA réaffirme que l'autonomisation économique des journalistes est un pilier essentiel pour la protection de la liberté de la presse et l'ancrage des valeurs démocratiques en Afrique de l'Ouest. Elle exhorte tous les acteurs publics, privés et de la société civile à réfléchir ensemble à ces défis et à oeuvrer pour un avenir plus durable et plus digne du journalisme dans la région.