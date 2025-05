Afrique: Trophées African Banker 2025 - La liste des nominés dévoilée

African Banker magazine vient d'annoncer la liste des nominés des African Banker Awards 2025. Selon un communiqué de presse, l'édition 2025 des Trophées récompensera et célébrera les progrès réalisés par les banques dans le financement vert et des Pme, l'adoption des technologies financières et la promotion de l'inclusion et de l'égalité des sexes. 58 nominés ont été présélectionnés pour les African Banker Awards 2025, qui sont devenus le rendez-vous annuel incontournable des dirigeants de la banque et de la finance en Afrique.

Les lauréats seront honorés lors de la soirée de gala le 28 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre du programme officiel des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

L'édition 2025 des African Banker Awards est organisée par African Banker magazine et IC Events, sous le haut patronage de la Banque africaine de développement. Le sponsor platine de la cérémonie est de nouveau l'African Guarantee Fund. Le sponsor exclusif du cocktail est l'African Trade & Investment Development Insurance (Atidi).

Depuis leur création en 2007, renseigne la même source, les African Banker Awards ont pour objectif de récompenser et de célébrer les banquiers qui gagnent et les institutions financières qui contribuent à la transformation rapide de la finance et de la banque en Afrique.

La liste des nominés a été sélectionnée parmi plus de 200 candidatures dans neuf catégories par des banques réparties sur tout le continent. Cette année, deux femmes ont été nominées pour le prestigieux Trophée « Banquier de l'année », soulignant le rôle de premier plan des femmes dans la banque et la finance en Afrique.

Omar Ben Yedder, président du Jury des Trophées, a souligné l'importance croissante accordée aux Pme, aux pratiques bancaires durables et au rôle des fintechs dans l'écosystème. « Les banques ont enregistré de solides performances l'année dernière malgré les vents contraires et les dévaluations monétaires dans d'importants pays africains. Nous avons également reçu de nombreuses candidatures dans la catégorie « Transactions », ce qui montre que de nombreuses opérations transformatrices sont en cours dans le continent.

Pour les Pme, le message reste toujours le même: Elles sont une classe d'actifs rentable, à laquelle les banques accordent une attention croissante. L'avènement de l'IA et d'autres avancées technologiques est également au coeur des stratégies bancaires. Nous avons besoin de banques beaucoup plus importantes pour soutenir la croissance et le développement économique et social de l'Afrique.», a-t-il dit.